«Лаборатория Касперского» подсчитала хакеров

Ведущие российские антивирусные эксперты из «Лаборатории Касперского» подсчитали хакеров. По их данным, в настоящее время на просторах Интернета действуют несколько десятков тысяч киберпреступников.

Компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и других киберугроз, раскрыла подробности работы хакеров, сообщают «Известия».

Так, каждое хакерское сообщество имеет чёткую специализацию. По данным специалистов, самая внушительная по числу участников группировка — финансовые киберпреступники. Они атакуют банковскую инфраструктуру, бизнес и физических лиц.

Группа, занимающаяся созданием шпионских программ, является самой технически оснащенной. Больше других рискуют дропы — люди, ответственные за контакты с физическим миром. За ними следуют ботоводы, или операторы, которые дистанционно управляют вредоносным компьютерным ПО.

Между собой хакеры в основном взаимодействуют на полузакрытых или закрытых форумах. Пропуском на них является денежный взнос или рекомендация от человека с репутацией. Хакеры высшей категории, разрабатывающие шпионское ПО, как правило, форумы игнорируют. «Элитные подразделения», по оценкам специалистов, составляют несколько сотен человек.

Ранее News.ru сообщал, что список самых небезопасных паролей, применяемых интернет-пользователями для защиты своих аккаунтов, составили в Великобритании. Для этого специалистам Национального центра кибербезопасности пришлось проанализировать публичные базы данных с информацией о 100 тысячах паролей, использованных хакерами при взломе чужих учётных записей.