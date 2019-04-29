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«Лаборатория Касперского» подсчитала хакеров 

News.ru + ещё 6 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Ведущие российские антивирусные эксперты из «Лаборатории Касперского» подсчитали хакеров. По их данным, в настоящее время на просторах Интернета действуют несколько десятков тысяч киберпреступников.
Компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и других киберугроз, раскрыла подробности работы хакеров, сообщают «Известия».
Так, каждое хакерское сообщество имеет чёткую специализацию. По данным специалистов, самая внушительная по числу участников группировка — финансовые киберпреступники. Они атакуют банковскую инфраструктуру, бизнес и физических лиц.
Группа, занимающаяся созданием шпионских программ, является самой технически оснащенной. Больше других рискуют дропы — люди, ответственные за контакты с физическим миром. За ними следуют ботоводы, или операторы, которые дистанционно управляют вредоносным компьютерным ПО.
Между собой хакеры в основном взаимодействуют на полузакрытых или закрытых форумах. Пропуском на них является денежный взнос или рекомендация от человека с репутацией. Хакеры высшей категории, разрабатывающие шпионское ПО, как правило, форумы игнорируют. «Элитные подразделения», по оценкам специалистов, составляют несколько сотен человек.
Ранее News.ru сообщал, что список самых небезопасных паролей, применяемых интернет-пользователями для защиты своих аккаунтов, составили в Великобритании. Для этого специалистам Национального центра кибербезопасности пришлось проанализировать публичные базы данных с информацией о 100 тысячах паролей, использованных хакерами при взломе чужих учётных записей.
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Интернет , Другое , Лаборатория Касперского , газета "Известия"
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