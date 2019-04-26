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Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству 

Lenta.ru 59 минут назад
Пользователей Twitter изумила видеозапись, на которой обезьяна с интересом листает публикации в Instagram на смартфоне. Многие в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции.
Изначально видео было опубликовано на Reddit, но стало вирусным уже после появления в Twitter. Ролик набрал свыше миллиона просмотров. На видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне — нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.
Один из пользователей отметил, что это может служить пророческим знаком будущего, в котором человечество может ждать война с обезьянами, как было показано в фильме «Планета обезьян».
Обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими «человеческими выходками». Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.
Ранее американский пранкер российского происхождения Виталий Здоровецкий опубликовал ролик с обезьяной, которая затягивается курительной смесью. Блогер попал под шквал критики, его обвинили в жестоком обращении с животным.
А американка во время проживания в Непале встретила обезьянку, которая охотно ей позировала для фото. Девушка воспользовалась ситуацией и устроила животному фотосет.
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Комментарии6
Интернет , Видео , Виталий Здоровецкий
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