Первый иск к «ВКонтакте» за выдачу личных данных правоохранителям был подан осенью 2018 года. Позже в суд с похожими претензиями обратились четверо жителей Казани. Оба иска рассматривались Смольнинским судом Санкт-Петербурга в закрытом режиме, и оба были отклонены. Зачем пользователи стали судиться с «ВКонтакте», какие перспективы и почему социальная сеть так легко расстаётся с персональными данными разбирался News.ru.
Логин от «Омбудсмена полиции»
23 апреля в Смольнинский суд Санкт-Петербурга поступил иск Владимира Воронцова к «ВКонтакте» с требованием возместить моральный ущерб в размере 100 тыс. рублей за передачу его персональных данных сотрудникам полиции. Воронцов известен как автор посвящённого защите прав полицейских паблика «Омбудсмен полиции», который насчитывает 250 тысяч подписчиков.
Адвокат Андрей Блинов, представляющий его интересы, рассказал News.ru, что исковое заявление подано к двум ответчикам: социальной сети «ВКонтакте» и управлению МВД по Белгородской области. Именно по требованию белгородских полицейских «ВКонтакте» выдала данные Воронцова.
Мы подготовим ходатайство с требованием предоставить текст запроса МВД, пока на руках у нас есть только ответ соцсети. Исходя из него, можно догадаться, что запрашивали полицейские. В ответном письме «ВКонтакте» предоставила личный идентификатор Воронцова, адрес его электронной почты, логин для входа в паблик «Омбудсмен полиции», номер мобильного телефона, сведения о дате и ip-адресе последнего посещения, — говорит Блинов.
По словам адвоката, Воронцов узнал о разглашении своих данных случайно. В 2018 году МВД по Белгородской области подало к нему гражданский иск о защите права на использование изображения, которое было опубликовано в его паблике в соцсети. В перечне других документов по делу оказался и запрос полицейских во «ВКонтакте» и ответ от соцсети.
Они предоставили эти документы как ходатайство, в итоге суд их даже не рассматривал, а просто приложил к делу. То есть данные даже не были критически важны в том иске, а персональная тайна всё равно разглашена, — утверждает Блинов.
Юрист настаивает, что согласно письму Минкомсвязи от 08.04.2014 года любые сведения о пользователях являются особо охраняемой информацией и должны выдаваться только по решению суда.
В случае Воронцова суд никаких постановлений не выносил. Верю в успех иска, потому что это вопиющее нарушение, — уверен адвокат.
Блинов считает, что публичность его доверителя может сыграть на руку — аудитория паблика поможет распространить информацию. Кроме того, этот и другие процессы должны повлиять на «ВКонтакте», ведь они не хотят испортить репутацию и потерять пользователей.
«ВКонтакте» безотказный
Член СПЧ Илья Шаблинский предполагает, что «Вконтакте» выдает данные пользователей потому, что соцсеть могут привлечь за отказ сотрудничать с органами.
Правоохранители обращаются именно к «ВКонтакте», потому что те не могут отказать. Мы не слышим о подобных инцидентах с Facebook или Telegram потому, что они дорожат своей репутацией, плюс руководство этих компаний находится вне российской юрисдикции. Скорее всего, они никогда не скажут, что не сотрудничают с полицией: просто будут ссылаться на то, что для выдачи данных нет веских оснований, — рассуждает правозащитник.
Иногда полицейские запрашивают информацию о пользователях «ВКонтакте» даже когда это совсем не требуется. Например, правоохранителям нужно узнать о ком-то определённые сведения или вовсе добыть эти сведения для третьих лиц за вознаграждение. В этом случае запрос в соцсеть — самый простой путь, говорит специалист по информационной безопасности Ян Браницкий.
Однако «ВКонтакте» уверяет, что поступает строго в соответствии с законом.
Сомнения в законности действий «ВКонтакте» не имеют под собой никаких оснований. Мы обязаны предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию в рамках действующего законодательства. Запросы, не соответсвующие законодательству, остаются без ответа. «ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы. При этом мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете, — заявили News.ru в пресс-службе социальной сети.
Ранее News.ru писал о том, что голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ.