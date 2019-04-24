«ВКонтакте» ответит за внесудебное разглашение личных данных

Первый иск к «ВКонтакте» за выдачу личных данных правоохранителям был подан осенью 2018 года. Позже в суд с похожими претензиями обратились четверо жителей Казани . Оба иска рассматривались Смольнинским судом Санкт-Петербурга в закрытом режиме, и оба были отклонены. Зачем пользователи стали судиться с «ВКонтакте», какие перспективы и почему социальная сеть так легко расстаётся с персональными данными разбирался News.ru.

Логин от «Омбудсмена полиции»

23 апреля в Смольнинский суд Санкт-Петербурга поступил иск Владимира Воронцова к «ВКонтакте» с требованием возместить моральный ущерб в размере 100 тыс. рублей за передачу его персональных данных сотрудникам полиции. Воронцов известен как автор посвящённого защите прав полицейских паблика «Омбудсмен полиции», который насчитывает 250 тысяч подписчиков.

Мы подготовим ходатайство с требованием предоставить текст запроса МВД, пока на руках у нас есть только ответ соцсети. Исходя из него, можно догадаться, что запрашивали полицейские. В ответном письме «ВКонтакте» предоставила личный идентификатор Воронцова, адрес его электронной почты, логин для входа в паблик «Омбудсмен полиции», номер мобильного телефона, сведения о дате и ip-адресе последнего посещения, — говорит Блинов.

По словам адвоката, Воронцов узнал о разглашении своих данных случайно. В 2018 году МВД по Белгородской области подало к нему гражданский иск о защите права на использование изображения, которое было опубликовано в его паблике в соцсети. В перечне других документов по делу оказался и запрос полицейских во «ВКонтакте» и ответ от соцсети.

Они предоставили эти документы как ходатайство, в итоге суд их даже не рассматривал, а просто приложил к делу. То есть данные даже не были критически важны в том иске, а персональная тайна всё равно разглашена, — утверждает Блинов.

Юрист настаивает, что согласно письму Минкомсвязи от 08.04.2014 года любые сведения о пользователях являются особо охраняемой информацией и должны выдаваться только по решению суда.

В случае Воронцова суд никаких постановлений не выносил. Верю в успех иска, потому что это вопиющее нарушение, — уверен адвокат.

Блинов считает, что публичность его доверителя может сыграть на руку — аудитория паблика поможет распространить информацию. Кроме того, этот и другие процессы должны повлиять на «ВКонтакте», ведь они не хотят испортить репутацию и потерять пользователей.

«ВКонтакте» безотказный

Член СПЧ Илья Шаблинский предполагает, что «Вконтакте» выдает данные пользователей потому, что соцсеть могут привлечь за отказ сотрудничать с органами.

Правоохранители обращаются именно к «ВКонтакте», потому что те не могут отказать. Мы не слышим о подобных инцидентах с Facebook или Telegram потому, что они дорожат своей репутацией, плюс руководство этих компаний находится вне российской юрисдикции. Скорее всего, они никогда не скажут, что не сотрудничают с полицией: просто будут ссылаться на то, что для выдачи данных нет веских оснований, — рассуждает правозащитник.

Иногда полицейские запрашивают информацию о пользователях «ВКонтакте» даже когда это совсем не требуется. Например, правоохранителям нужно узнать о ком-то определённые сведения или вовсе добыть эти сведения для третьих лиц за вознаграждение. В этом случае запрос в соцсеть — самый простой путь, говорит специалист по информационной безопасности Ян Браницкий.

Однако «ВКонтакте» уверяет, что поступает строго в соответствии с законом.

Сомнения в законности действий «ВКонтакте» не имеют под собой никаких оснований. Мы обязаны предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию в рамках действующего законодательства. Запросы, не соответсвующие законодательству, остаются без ответа. «ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы. При этом мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете, — заявили News.ru в пресс-службе социальной сети.

Ранее News.ru писал о том, что голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ.