«Перемога»: в Сети отреагировали на принятие закона об украинском языке

Принятие Верховной Радой Украины закона о государственном языке вызвало оживленные дискуссии пользователей соцсетей.

В четверг парламент Украины принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом административную ответственность за нарушение закона отложили на три года.

Большинство пользователей сошлись на том, что закон не нужен Украине , а его политическое значение состоит в пиаре Петра Порошенко перед окончанием его президентских полномочий, а также в том, чтобы поставить в сложное положение будущего президента Украины Владимира Зеленского . При этом многие усомнились, что закон будет реально работать.

"Я лично выполнять его не намерен как противоречащий Конституции и установленным Советом Европы стандартам. А государственный аппарат наши ура-патриоты сами сделали настолько дисфункциональным, что обеспечить выполнение норм этого "закона" он все равно не в состоянии. Как и многих других законов в этой стране", — пишет политолог Олег Волошин.

"Принятие закона о так называемой "тотальной украинизации" — это провал внутренней работы, которая ведется спонсорами Владимира Зеленского по переформатированию парламентской коалиции. Перед лицом возможного роспуска БПП, Народный фронт, Батькивщина и РПЛ сбились в кучку, а закон о языке стал хорошим поводом для такого сплочения", — считает журналист Глеб Простаков.

"Парламент, рейтинг доверия к которому меньше уровня статистической погрешности, на прощание протягивает важные для общества законы. В частности, о языке. В очередной раз, забыв напрочь о существовании Конституции Украины и Регламента ВР. Поэтому эти все агонизирующие законодательные потуги будут в последующем отменены в КС, когда он проснется и начнёт работать… то есть после выноса всего этого политического хлама", — отмечает юрист Елена Лешенко.

Другие с иронией подошли к новости к новому закону. В частности, экс-депутат Рады Александр Онищенко назвал закон "перемогой", отметив, что теперь "враг не пройдет".

"Ну, теперь за Украину я спокоен. Флаг есть, вышиванка есть, мова есть. Враг не пройдёт. Обкрадывать украинцев, обманывать украинцев, мародёрствовать во время войны и вести бизнес с агрессором теперь можно только на мове. Перемога", — пишет он.

"Как-то удачно сегодня Верховная Рада подыграла Путину с его раздачей паспортов!", — отмечает блогер Алексей Романов.

Депутат Рады Сергей Ларин в свою очередь считает, что Порошенко и действующий состав парламента принятием закона пытаются показать, что не признают поражения на выборах.

"Лозунг "мова, вера, армия" потерпел фиаско, когда 12 юго-восточных и центральных областей выдали результат в 80%, которым отмели политику войны, экономического геноцида, насилия над языком и верой. Но ни президент, ни премьер, ни провластные депутаты не признают поражение и продолжают с упорством маньяка насиловать страну", — подчеркивает он.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.