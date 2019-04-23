CNN: люди пренебрегают безопасностью в сети — самым популярным паролем оказался «123456»

Британский Национальный центр кибербезопасности провёл исследование, чтобы выявить самые уязвимые пароли, применявшиеся пользователями взломанных учётных записей. Безусловным победителем в этом списке стало сочетание чисел «123456». Другими распространёнными кодовыми словами в интернете оказались собственные имена, названия спортивных команд и различные ругательства, сообщает CNN.

Если ваш пароль «123456», то, возможно, пришло время его поменять. К такому неудивительному выводу приходят авторы недавнего доклада о самых уязвимых кодовых словах в интернете. Они также предупреждают, что имена, названия спортивных команд и ругательства используются в качестве пароля гораздо чаще, чем кажется, передаёт CNN.

В своём исследовании британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) проанализировал пароли взломанных учётных записей по всему миру. В десятку вошли несколько цифровых комбинаций, blink182 оказалась самым популярным музыкальным коллективом, а superman — самым распространённым вымышленным персонажем.

Но безусловным победителем стало сочетание чисел «123456». Более 23 млн пользователей использовали этот простой для взлома код. «123456789» применялся в 7,7 млн учётных записей, а на qwerty и password пришлось по 3 млн Самыми массовыми кодовыми именами стали Эшли и Майкл. «Ливерпуль» занял первое место среди футбольных клубов премьер-лиги, используемых в качестве паролей, вслед за ним шли «Челси», «Арсенал» и « Манчестер Юнайтед ». Воскресенье и август стали самыми часто используемыми днём недели и месяцем, утверждает телеканал.

В двадцатку паролей совершенно неожиданно вошли слова monkey (обезьяна) и dragon (дракон). Многие пользователи также не упустили возможности использовать в качестве защиты «цветастый строй бранных слов», отмечает CNN.

«Повторное использование пароля — это значительный риск, которого можно избежать. Никто не должен защищать конфиденциальную информацию словом, которое можно угадать, например, своим именем, названием местной футбольной команды или любимой группы», — заявил технический директор NCSC Йен Леви.

Он рекомендовал пользователям использовать сложные пароли — три «случайных, но запоминающихся» термина, чтобы снизить вероятность хакерского взлома.