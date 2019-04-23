Широков объяснил, почему стране необходим закон о «суверенном Рунете»

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков в эфире радио Sputnik объяснил необходимость принятия в стране закона о безопасной и устойчивой работе интернета.

Верхняя палата парламента на пленарном заседании 22 апреля одобрила закон об устойчивом интернете. За документ проголосовал 151 сенатор, против — четверо, один воздержался.

По словам Широкова, документ ни в коей мере не ограничивает права граждан, а направлен на защиту российского сегмента Сети.

«Мы же видим, что сегодня интернет превратился не просто в способ связи, это существенная реальность экономики любой страны. И поэтому вмешательство в экономику извне сегодня не просто возможно, оно реально. У нас уже были случаи вмешательства, и все из-за того, что не существовало механизмов защиты своего интернет-пространства. Поэтому считаю, что закон этот необходим. Он ни в коей мере не ограничивает права граждан. Он направлен на защиту российского сегмента интернета», — сказал сенатор.

«Мы помним перебои с Visa и MasterCard в пользовании только потому, что это чужие платежные системы. Сегодня эти угрозы устранены. В этом смысле та же судьба и у отечественного интернета», — пояснил он.