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Широков объяснил, почему стране необходим закон о «суверенном Рунете» 

Парламентская газета + ещё 12 52 минуты назад
Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков в эфире радио Sputnik объяснил необходимость принятия в стране закона о безопасной и устойчивой работе интернета.
Верхняя палата парламента на пленарном заседании 22 апреля одобрила закон об устойчивом интернете. За документ проголосовал 151 сенатор, против — четверо, один воздержался.
По словам Широкова, документ ни в коей мере не ограничивает права граждан, а направлен на защиту российского сегмента Сети.
«Мы же видим, что сегодня интернет превратился не просто в способ связи, это существенная реальность экономики любой страны. И поэтому вмешательство в экономику извне сегодня не просто возможно, оно реально. У нас уже были случаи вмешательства, и все из-за того, что не существовало механизмов защиты своего интернет-пространства. Поэтому считаю, что закон этот необходим. Он ни в коей мере не ограничивает права граждан. Он направлен на защиту российского сегмента интернета», — сказал сенатор.
Широков привел в качестве аналогии отечественную платежную систему «Мир».
«Мы помним перебои с Visa и MasterCard в пользовании только потому, что это чужие платежные системы. Сегодня эти угрозы устранены. В этом смысле та же судьба и у отечественного интернета», — пояснил он.
Законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России, обязывает госорганы использовать сертификаты подлинности, выданные российским удостоверяющим центром, что позволит не зависеть от зарубежных организаций при работе сайтов госорганов. Кроме того, при Роскомнадзоре создадут Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который должен будет обеспечивать работу Рунета при любых экстраординарных ситуациях.
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Интернет , Видео , Анатолий Широков , Роскомнадзор , Visa , НСПК , Совет Федерации , ИА Sputnik
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