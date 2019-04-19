Российские программисты грозят Apple многомиллионным иском

Компания Apple уже два месяца не выплачивает положенные деньги своим российским программистам. Речь идёт о разработчиках мобильных приложений. Сообщается о нескольких десятках внештатных сотрудников компании, не получивших вовремя свои гонорары, однако на самом деле невыплата могла коснуться сотен людей. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров угрожает компании иском, сумма требований в котором может превысить 20 млн руб.

Служба поддержки Apple не отвечает на письма и обращения более 1.5 месяца, каждый день отправляются новые письма, но толку нет. Ни один разработчик не нарушал ни какие правила App Store, получал выплаты ежемесячно без каких либо проблем, — написал в Facebook программист Сергей Пахандрин. (Грамматика и пунктуация автора сохранены — ред. News.ru.)

По его словам, 7 марта часть разработчиков, как обычно, получила свои выплаты. А другие — остались без денег. В апреле проблема для некоторых разрешилась и долг был выплачен сразу, однако оставшиеся российские сотрудники Apple до сих пор сидят без причитающихся им средств.

Другой разработчик Николай Аксёнов в разговоре с News.ru пояснил, что политического контекста в этой ситуации нет, так как задолженность у корпорации есть и перед сотрудниками из других стран, однако большинство — именно в России

Мы продаём приложения в AppStore и игры, деньги поступают на счёт сначала в Apple, а дальше Apple раз в месяц их отправляет на наш банковский счёт. И скорее всего при обновлении у них что-то сломалось и выплаты перестали поступать, последняя выплата была в январе. Просто нам не отвечает поддержка в отделе финансов, мы писали им уже раз 10. Но ответ пока нет, такая же проблема и у других. Из-за того, что мы не знаем, что произошло и находимся в неведении, непонятно что делать, расходы на приложения остаются прежними, а денег от Apple не приходит, — рассказал Аксёнов.

Программист Алексей Ткаченко написал в Facebook, что у него тоже два месяца переносятся платежи. При этом, о сроках решения проблемы ничего не известно.

На май дата выплаты даже ещё не назначена, статус перенесённый платёж. Finance Team молчит уже месяц. Специалист из другой команды проверил наш аккаунт, сказал, что не видит причин почему могут задерживаться выплаты и посоветовал обратиться в Finance Team (Грамматика и пунктуация автора сохранены. Finance Team — Финансовое подразделение компании, — ред. News.ru), — сообщил он.

Как работает Apple с внештатниками

Схема сотрудничества Apple с внештатными разработчиками выглядит так: им достаётся 70% от продаж приложений, остальное компания забирает себе. В случае если приложение работает по подписке, доходы разработчика могут составлять от 70 до 85% выручки. Выплаты происходят раз в месяц за предыдущие 30 дней. C 2008 года Apple выплатила разработчикам приложений $120 млрд

На сегодняшний день, компания никак не объясняет задержки выплат. По информации некоторых российских программистов, сотрудничавших с Apple, три года назад в компании были такие же задержки. Тогда это было связано с тем, что банк, через который проходили транши, попал под западные санкции.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил News.ru, что санкции в данном случае вряд ли могут быть причиной. По его словам, юрлица недополучившие деньги находятся в разных странах, однако все они связаны с россиянами или выходцами из России.

В случае если Apple не выплатит российским разработчикам денег до 7 мая, нам придётся подавать иски с тем, чтобы взыскать с российского юрлица ООО «Эппл рус» данную задолженность, а также проценты за пользование чужими деньгами. Если же компания заблокирует аккаунты пострадавших после судебного разбирательства, мы предпримем следующий шаг, который позволит наказать их за подобное действие. Будем надеяться, что до этого не дойдёт, — заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

По оценкам Владимира Зыкова, Apple задолжала российским программистам более 20 млн руб.