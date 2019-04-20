Facebook не зашифровал пароли миллионов пользователей Instagram

Facebook хранил незашифрованными пароли миллионов пользователей Instagram. Компания обещает оповестить всех, чьи пароли хранились подобным образом, и заверяет, что они не использовались сотрудниками Facebook, передает РИА Новости.

Это уже не первый случай открытого внутреннего доступа к паролям пользователей соцсети. В конце марта интернет-гигант сообщил, что пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками соцсети. По данным компании, они хранились в читаемом формате во внутренних системах хранения данных компании.

Накануне Business Insider сообщил, что соцсеть заполучила списки контактов порядка 1,5 миллиона пользователей без их ведома, когда те создавали новые аккаунты. По данным издания, сбор информации происходил с мая 2016 года.