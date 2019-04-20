Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook не зашифровал пароли миллионов пользователей Instagram 

BFM.RU + ещё 17 35 минут назад
Фото: ТАСС
Facebook хранил незашифрованными пароли миллионов пользователей Instagram. Компания обещает оповестить всех, чьи пароли хранились подобным образом, и заверяет, что они не использовались сотрудниками Facebook, передает РИА Новости.
Это уже не первый случай открытого внутреннего доступа к паролям пользователей соцсети. В конце марта интернет-гигант сообщил, что пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками соцсети. По данным компании, они хранились в читаемом формате во внутренних системах хранения данных компании.
Накануне Business Insider сообщил, что соцсеть заполучила списки контактов порядка 1,5 миллиона пользователей без их ведома, когда те создавали новые аккаунты. По данным издания, сбор информации происходил с мая 2016 года.
BFM.RU: последние новости
Telegram стал в России популярнее, хотя официально он по-прежнему запрещен Федотов: «Интернет — это киберпространство, у которого нет географической привязки» Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google
Интернет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На передовой»: Как США разыгрывают карту «угрозы РФ»20
США готовят новый закон против РФ и Трампа18
Кадыров напомнил Порошенко о клятве любить Россию47
«Меня это возмутило»: Порошенко требует объяснений186
Розовая Луна взошла над Землей: завораживающие кадры2
Видео
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение