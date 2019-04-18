Загадка Google: «озеро крови» вызвало беспокойство пользователей

Оказалось, что этот водоем находится в районе с небольшим количеством жителей, причем он разделен на отдельные участки бетонными переходами.

На картах Google Maps появилась обеспокоившая пользователей отметка: недалеко от иракского города Багдад озеро Лаго Вермелхо было окрашено в ярко-красный цвет на кадрах со спутника.

Оказалось, что этот водоем находится в районе с небольшим количеством жителей, причем он разделен на отдельные участки бетонными переходами, пишет Еxpress.

Выяснилось, что вода в озере действительно имела алый оттенок, напоминающий цвет крови. По одной из неподтвержденных версий, около озера находится скотобойня, откуда тела убитых животных сбрасывают прямо в воду. Некоторые считают, что такой окрас связан со сточными трубами. Другие предположили, что причиной такого природного явления служат водоросли, которые «красят» воду в красный цвет.

Однако через некоторое время в Google Maps озеро изменило цвет на нормальный — голубой. Теперь пользователи гадают, с чем был связан такой цветовой конфуз.