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Загадка Google: «озеро крови» вызвало беспокойство пользователей 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Оказалось, что этот водоем находится в районе с небольшим количеством жителей, причем он разделен на отдельные участки бетонными переходами.
На картах Google Maps появилась обеспокоившая пользователей отметка: недалеко от иракского города Багдад озеро Лаго Вермелхо было окрашено в ярко-красный цвет на кадрах со спутника.
Оказалось, что этот водоем находится в районе с небольшим количеством жителей, причем он разделен на отдельные участки бетонными переходами, пишет Еxpress.
Выяснилось, что вода в озере действительно имела алый оттенок, напоминающий цвет крови. По одной из неподтвержденных версий, около озера находится скотобойня, откуда тела убитых животных сбрасывают прямо в воду. Некоторые считают, что такой окрас связан со сточными трубами. Другие предположили, что причиной такого природного явления служат водоросли, которые «красят» воду в красный цвет.
Однако через некоторое время в Google Maps озеро изменило цвет на нормальный — голубой. Теперь пользователи гадают, с чем был связан такой цветовой конфуз.
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Интернет , Видео , Google , Лаго
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