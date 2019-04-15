Евросоюз утвердил директиву о защите авторского права в интернете

Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС , распространенном в понедельник в Брюсселе

"Четкие правила гарантируют справедливое вознаграждение для авторов, сильные права для пользователей и ответственность для платформ", — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после утверждения документа.

Теперь странам ЕС предстоит в двухгодичный срок перенести положения директивы в свои законодательства.

Суть директивы

Директива предполагает, что интернет-платформы в случаях, когда пользователи размещают на них не принадлежащий им контент, обязаны заключать с владельцами авторских прав на него соглашения об использовании произведений, что подразумевает денежные выплаты. В противном случае владельцы интернет-платформ могут быть признаны виновными в нарушении авторских прав.

Для эффективного и оперативного контроля за появлением таких публикаций будут использоваться агрегаторы контента. Они, однако, не будут применяться в отношении ряда сайтов, например, "Википедии". Также отчисления авторам не должны выплачиваться в случае краткого цитирования произведений или публикации пародий на них.

Другое положение директивы расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Как отмечают эксперты, документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

Долгий путь

Борьба вокруг этой директивы велась с 2016 года. В июле 2018 года Европарламент отверг проект. В результате он был передан на согласование тройственной комиссии с участием представителей Европарламента, Совета министров Евросоюза и Еврокомиссии. Согласия им удалось достичь лишь в середине февраля 2018 года.

Продвижение к окончательному рассмотрению сопровождалось мощным воздействием на депутатов лобби, представляющих интересы объединений СМИ и ассоциаций авторских прав различных стран. В поддержку проекта выступили Елисейский дворец и Министерство культуры Франции, петицию с поддержкой директивы опубликовали около сотни французских деятелей культуры.

Основное сопротивление законопроекту исходило от крупных интернет-компаний, не желающих идти на многомиллионные расходы, которые влекут выплаты по авторским правам. Против выступают и правозащитные организации, считающие, что ряд статей проекта нарушает право на свободу слова.