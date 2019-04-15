В сети выявили новую схему мошенничества

Новую схему мошенничества выявили в российском сегменте интернета. Пользователей приглашают поучаствовать в беспроигрышных лотереях или платных опросах, но просят внести комиссию, а затем выводят перечисленные деньги через сим-карты. Об этом сообщает в понедельник, 15 апреля, «Коммерсантъ».

Как поясняет издание, россияне, ставшие жертвой мошеннической схемы, стали жаловаться в Роскомнадзор МВД в апреле. Ее оборот может составлять сотни миллионов рублей.