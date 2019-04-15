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В сети выявили новую схему мошенничества 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Новую схему мошенничества выявили в российском сегменте интернета. Пользователей приглашают поучаствовать в беспроигрышных лотереях или платных опросах, но просят внести комиссию, а затем выводят перечисленные деньги через сим-карты. Об этом сообщает в понедельник, 15 апреля, «Коммерсантъ».
Как поясняет издание, россияне, ставшие жертвой мошеннической схемы, стали жаловаться в Роскомнадзор и МВД в апреле. Ее оборот может составлять сотни миллионов рублей.
Операторы сотовой связи пока не выявляли жалоб на хищения с использованием сим-карт. Для ограничения подозрительных переводов они обычно устанавливают лимиты по снятию наличных — 5-15 тысяч рублей в день и до 400 в месяц, но, к примеру, у Tele2 можно совершить до 50 трансакций в сутки.
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Интернет , Видео , Происшествия , Роскомнадзор , Tele2 , МВД
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