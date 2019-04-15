Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на «беспроигрышные лотереи» и опросы, участие в которых якобы оплачивается респондентам, сообщает «Коммерсант». По словам потерпевших, участие в розыгрыше не бесплатное, а победить в нём невозможно.
О поданных в ведомства заявлениях изданию сообщил источник «Коммерсанта». В обращениях указано, что пользователей, принявших предложение поучаствовать в лотерее или опросе, просили сначала заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При этом собеседник издания уточнил, что при выводе денег средств использовалась платёжная система Tele2.
«Сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулирует плательщика на сайте Tele2, и сумма переводится в пользу заранее купленной сим-карты оператора», — уточнил источник, подчеркнув, что после описанных процессов аферисты выводят средства через личный кабинет на сайте Tele2.
В Роскомнадзоре наличие жалоб подтвердили, отметив, что факт мошенничества должен быть установлен правоохранительными органами. В МВД ситуацию с аферами при проведении «беспроигрышных лотерей» прокомментировать отказались. Представители Tele2 отметили, что преступлений, связанных с сим-картами оператора, в последнее время зарегистрировано не было. При этом сотрудники компании подчеркнули, что с недавних пор прекратили прекратили принимать платежи с помощью платформы ChronoPay и переключились на сотрудничество с Газпромбанком.
Журналисты «Коммерсанта», связавшись с руководством ChronoPay, выяснили, что эксперты платёжной системы заметили аномальный рост денежных переводов у Tele2.
«Он превышал привычные показатели в несколько раз, мы просили объяснить эту тенденцию, но в итоге были вынуждены включить фильтры», — заявил владелец ChronoPay Павел Врублевский, отметив, что через пару недель после произошедшего оператор решил прекратить сотрудничество.
По словам экспертов, сим-карты операторов в мошеннических схемах используются с 2010 года. При этом, по словам начальника отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, распознать аферу в стандартном переводе средств практически невозможно, поскольку с точки зрения оператора факт хищения отсутствует: деньги крадут с банковской карты человека, проходящего опрос.