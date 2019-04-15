Facebook, Instagram и WhatsApp снова легли

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, у сервисов начались проблемы около 13:30 по московскому времени.

Греции, Испании, Первые сообщения об ошибках в Facebook появились в 13:28. Сейчас в соцсети испытывают проблемы, в основном, жители Центральной Европы: Австрии Венгрии . Неполадки также зафиксированы в США Малайзии . В России , судя по всему, с Facebook все в порядке.

Большинство жалуются на невозможность обновить ленту, войти в соцсеть или даже вообще ее открыть.

Неполадки в Instagram возникли в 13:33. С проблемами вновь столкнулись жители Европы. Кроме названных стран, существенное количество ошибок фиксируется в Италии, Хорватии и Британии.

У Instagram те же проблемы, что и в Facebook. Отдельно пользователи отмечают сбои в веб-версии.

Сообщения об ошибках в WhatsApp начали поступать на портал около 13:58. Мессенджер фактически не работает в Испании, Италии, Австрии, Венгрии, Германии, Голландии, Британии, Малайзии и ОАЭ.

В WhatsApp пользователи не могу отправить сообщения, а некоторых выкидывает из мессенджера.

Проблемы с доступом к популярным ресурсам обсуждают в Twitter и Telegram — единственных крупных глобальных сервисах, которые сейчас работают без сбоев.

"Итак сейчас пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram придут в Twitter".

"Почему упал Facebook, Instagram и WhatsАрр? Очевидно, потому что…".

"Я в ожидании загрузки моего поста на Facebook".

"Когда Instagram, Facebook и WhatsApp вместе упали".