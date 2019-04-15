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Facebook, Instagram и WhatsApp снова легли 

Газета.Ru + ещё 12 48 минут назад
Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, у сервисов начались проблемы около 13:30 по московскому времени.
Первые сообщения об ошибках в Facebook появились в 13:28. Сейчас в соцсети испытывают проблемы, в основном, жители Центральной Европы: Австрии и Венгрии. Неполадки также зафиксированы в США, Греции, Испании, Малайзии. В России, судя по всему, с Facebook все в порядке.
Большинство жалуются на невозможность обновить ленту, войти в соцсеть или даже вообще ее открыть.
Неполадки в Instagram возникли в 13:33. С проблемами вновь столкнулись жители Европы. Кроме названных стран, существенное количество ошибок фиксируется в Италии, Хорватии и Британии.
У Instagram те же проблемы, что и в Facebook. Отдельно пользователи отмечают сбои в веб-версии.
Сообщения об ошибках в WhatsApp начали поступать на портал около 13:58. Мессенджер фактически не работает в Испании, Италии, Австрии, Венгрии, Германии, Голландии, Британии, Малайзии и ОАЭ.
В WhatsApp пользователи не могу отправить сообщения, а некоторых выкидывает из мессенджера.
Проблемы с доступом к популярным ресурсам обсуждают в Twitter и Telegram — единственных крупных глобальных сервисах, которые сейчас работают без сбоев.
"Итак сейчас пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram придут в Twitter".
"Почему упал Facebook, Instagram и WhatsАрр? Очевидно, потому что…".
"Я в ожидании загрузки моего поста на Facebook".
"Когда Instagram, Facebook и WhatsApp вместе упали".
Крупный сбой Facebook, WhatsApp и Instagram произошел в середине марта. Тогда пользователи по всему миру не могли пользоваться этими ресурсами в течение 10 часов. Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, глобальный сбой принес мессенджеру три миллиона новых пользователей. В Twitter были созданы хэштеги о падении соцсетей, которые сейчас пользователи возродили.
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Интернет , Видео , Павел Дуров
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