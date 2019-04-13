Опасаться «Игры престолов»? Роскомнадзор выступил с заявлением

Роскомнадзоре предупредили россиян об активизации интернет-пиратов в связи с выходом финального сезона телесериала «Игра престолов». В частности, угрозу в себе несут сомнительные ссылки, под видом которых могут скрываться различные вирусы. По словам представителей надзорной службы, особенную опасность представляют собой первая и последняя серии сезона.

Руководство Роскомнадзора опубликовало в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» предупреждение для россиян с призывом быть осторожными в свете выхода грядущего сезона телесериала «Игра престолов».

«На следующей неделе состоится премьера финального (а может — и не финального) сезона «Игры престолов». Хотим вас предупредить: будьте очень осторожны и не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим вам бесплатный просмотр», — говорится в тексте сообщения.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в результате исследования было установлено, что ссылки на этот сериал наиболее часто подвержены заражению вирусами. Отмечается, что основную опасность представляют первая и заключительная серии.

«Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (в 28% случаев) и загрузчиками (в 21% случаев)», — рассказали представители службы.

По их словам, в ходе проверки было установлено, что под видом ссылок на сериал могут скрываться до 33 типов различных угроз и 505 семейств вредоносного ПО.

Отметим, что ранее автор книг цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин подтвердил — восьмой сезон сериала, демонстрация которого начнется 14 апреля (в России первая серия финала выйдет в ночь на 15-е число), станет последним. Впрочем, сам писатель выразил уверенность в том, что на этом можно было бы и не останавливаться.

«Не думаю, что это должен быть последний сезон. Но вот мы здесь. Кажется, будто мы только на прошлой неделе начали. А было дольше? Время пролетело так быстро. Но это захватывающе. Я знаю, что это конец, но для меня все не то чтобы заканчивается. Я все еще глубоко погружен в написание книг», — заявил он в интервью The Hollywood Reporter.

Он также рассказал, что десять лет работы над телевизионной адаптацией его книг пронеслись как миг, и признался, что почти не участвовал в работе над последним сезоном сериала, так как в это время трудился над шестой частью саги из семи запланированных.

«Да, я был в изоляции. Мои верные сотрудники — со мной была пара из них — приковали меня к пишущей машинке. Они заставляют меня есть здоровую пищу. Это ужасно!» — пошутил он.

Предпоказ первой серии финального сезона сериала, ставшего знаковым для своего времени, прошел в Нью-Йорке 4 апреля. Присутствовавшие на этом мероприятии журналисты подчеркнули, что авторы оставили эпизод без масштабных и эпических событий, однако он все равно вышел фантастическим.

Восьмой сезон создатели сериала решили сделать таким же, как и седьмой — заметно короче по сравнению с предыдущими. Так, он будет включать в себя шесть эпизодов, каждый из которых, впрочем, будет длительным.

При этом изначально идея шоураннеров сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса заключалась в том, чтобы вместо обычного формата сериала выпустить три трехчасовых фильма, однако руководству телеканала удалось удержать их в более привычных для себя творческих рамках.

Бениофф и Уайсс также поделились своими опасениями относительно того, что завершение проекта может понравится не всем его поклонникам, но подчеркнули, что считают получившийся результат лучшим среди возможных альтернатив. Однако после выхода финальной серии, признались они, авторы «Игры престолов» выключат телефоны и скроются ото всех.

«Я хочу напиться и быть подальше из интернета», — отметил Бениофф.