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Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп анонсировал появление в стране беспроводной связи пятого поколения, что «изменит жизнь» американцев.
«Мы сделаем два крупных объявления об ускорении развития 5G и расширении доступа к широкополосному интернету для каждого американца. Неважно, где вы, вы будете иметь быстрый доступ к 5G, и это будет другая жизнь», — сказал Трамп, его видео с его выступлением опубликовал The Hill.
В январе 2018 года сообщалось, что советники президента США по национальной безопасности могут предпринять меры для создания в стране высокоскоростной национальной сети 5G с целью борьбы с «угрозой» со стороны Китая.
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Интернет , В мире , Наука и техника , США , Дональд Трамп
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