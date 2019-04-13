Трамп пообещал американцам доступ к сети 5G

«Мы сделаем два крупных объявления об ускорении развития 5G и расширении доступа к широкополосному интернету для каждого американца. Неважно, где вы, вы будете иметь быстрый доступ к 5G, и это будет другая жизнь», — сказал Трамп, его видео с его выступлением опубликовал The Hill.

В январе 2018 года сообщалось, что советники президента США по национальной безопасности могут предпринять меры для создания в стране высокоскоростной национальной сети 5G с целью борьбы с «угрозой» со стороны Китая.