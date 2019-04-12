В WhatsApp появилась новая функция

Теперь пользователи мессенджера могут оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.

Разработчики WhatsApp проводят тестирование «режим отпуска», позволяющего отключать уведомления из различных групповых чатов, при этом не выходя из самих чатов.

Многих пользователей популярного мессенджера раздражает добавление в групповые чаты. Решением проблемы является выход из группы, но это создает неловкую ситуацию, поскольку другие участники видят данные действия.

Как пишет 9to5Google, благодаря «режиму отпуска», который носит официальное название «режим игнорирования архивных чатов», станет возможным оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.

Раньше появление новых сообщений в архивных чатах означало их автоматическую «разархивацию», теперь, если режим активирован, этого происходить не будет.

Стоит отметить, что архивные чаты больше не скрываются в нижней части списка диалогов. Они находятся в своем собственном подменю для более удобного доступа.

Ранее сообщалось, что WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.