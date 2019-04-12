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Роскошная жизнь в соцсетях оказалась дешевым удовольствием 

Lenta.ru 1 час назад
Китайский канал CCTV рассказал о новом увлечении молодежи, которая не может позволить себе богатую жизнь, но хочет демонстрировать ее в социальных сетях. Молодые люди заказывают всего за шесть юаней (примерно 60 рублей) видео от первого лица, на котором они якобы открывают двери нового Porsche.
Авторы намерено записывают вертикальные видео, чтобы их можно было загрузить на смартфон и опубликовать в соцсетях, выдав за собственные. Предложение не ограничивается дорогими авто. Так, за 25 юаней (250 рублей) пользователю пришлют видео, на котором покажут пачки купюр в миллион юаней (10 миллионов рублей) на сиденье машины.
Как сообщает китайский новостной портал Pear, также можно заказать видео отдыха в различных роскошных отелях или особняках за рубежом, чтобы похвастаться перед подписчиками. Среди предложений — завтрак в пятизвездочном отеле на берегу моря, прогулка по пляжу в Пхукете или поход к живописному горному массиву Юйлунсюэшань в китайской провинции Юньнань.
Заказать такие ролики можно онлайн с помощью торговых сервисов, таких, как популярный в Китае Taobao. Также существуют отдельные сайты с десятками разных видео. За дополнительную плату в ролик добавят голос пользователя, чтобы попытаться убедить самых недоверчивых друзей в соцсетях в реальности происходящего.
Телеканал при этом отмечает, что традиционно в Китае не принято выставлять напоказ свое богатство, даже фальшивое. CCTV призвал пользователей следовать рамкам приличия и не пытаться выставить себя богатыми перед подписчиками.
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Интернет , Видео
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