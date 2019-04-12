Алло, Amazon вас слушает! Улучшая алгоритмы, компания явно вторглась в сферу личной жизни?

Появилаь информация, согласно которой Amazon нанимает тысячи людей по всему миру, которые ежедневно слушают фрагменты разговоров владельцев «умных» колонок Amazon Echo, оснащенных встроенным голосовым помощником Alexa. В команду «слушателей» входят как штатные сотрудники, работающие в региональных представительствах Amazon, так и внештатные. За одну смену каждый из них обрабатывает около тысячи аудиозаписей, рассказали Bloomberg двое сотрудников офиса Amazon в Бухаресте . Причем чувствительность микрофона такова, что слышно даже, что вы поете в душе.

Иногда сотрудники получают доступ к персональной информации, включая номера банковских карт, адреса или мобильные телефоны. В таком случае они маркируют запись как имеющую «критические данные». Но, несмотря на внутренние правила компании, о том, что их разговоры в квартире могут слушать живые люди, пользователи были не в курсе.

Выступая на днях на сессии Мирового экономического форума, министр экологии Дании Ида Аукен заявила, что к 2030 году приватность полностью исчезнет из нашей жизни. Для того чтобы ее хоть как-то сохранить, скоро придется прилагать все больше усилий, соглашается замглавного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов.

Евгений Андропов, замглавного конструктора московского завода «Физприбор»: «Такие системы должны учиться, а для того чтобы учиться, их должен учить человек. Распознавание голоса происходит, как правило, не на конечном устройстве, которое для этого маломощно, оно происходит на сервере: мы свой голос передаем куда-то, и уже команда управления попадает к нам опять на устройство. От каких устройств мы можем ожидать? Какой-нибудь умный телевизор, который имеет функцию голосового управления и выход в сеть. Таким образом может работать. В такой дисциплине, как безопасность промышленная, есть такое понятие, как „аудит сети“. Видимо, и в бытовом плане мы тоже придем к тому, что свои домашние сети тоже вынуждены будем подвергать аудиту».

Стоит отметить, что нынешняя история с Alexa — далеко не первая в нарушении компанией приватности. В мае прошлого года супружеская чета из Портленда заявила, что устройство записывало их разговоры, а затем отсылало их знакомой. Немецкий пользователь под псевдонимом Мартин Шнайдер в августе прошлого года сообщил, что ему неожиданно удалось прослушать записи тысяч других пользователей. А в ноябре судья из Нью-Гемпшира приказал Amazon предоставить аудиозаписи, которые, по его мнению, могут помочь раскрыть дело о двойном убийстве. И таких примеров много. Но во всех них речь идет либо о техническом сбое, либо о действиях правоохранителей.

В нынешнем же случае раскрылись запланированные действия самой компании. Однако шансы на то, что пользователи, если они того захотят, смогут отсудить у Amazon компенсацию, достаточно невелики, считает ответственный администратор Российского арбитражного центра Андрей Горленко.

Андрей Горленко, ответственный администратор Российского арбитражного центра: «Каждый пользователь, который использует систему Alexa, идет на соглашение, в котором сказано, что если ему не нравятся условия использования „Алексы“, то он может не использовать. Там достаточно обтекаемо написано, что Amazon записывает в облако все данные, которые сообщены пользователям, и имеет право их обрабатывать. Шанса доказать, что обработка не подразумевает обработку не автоматическую, а осуществляемую людьми, достаточно низки. Согласно тому же соглашению, все споры должны рассматриваться не в государственном суде, а в рамках американской арбитражной ассоциации. Поэтому каких-то массовых, групповых исков ожидать, наверное, не приходится».

При этом Amazon крупная компания и готова к неизбежным неприятностям. В недавнем обращении к акционерам основной владелец Amazon Джеф Безос заявил: «Amazon будет продолжать экспериментировать в нужных масштабах для компании нашего размера, если мы иногда будем терпеть неудачи на несколько миллиардов долларов. Конечно, мы не будем проводить такие эксперименты наобум. Мы будем усердно работать, чтобы сделать хорошие ставки, но не все даже хорошие ставки в итоге окупаются».

С момента выпуска первого поколения Echo Amazon продала более 100 млн устройств с поддержкой Alexa. Сейчас доступно более 150 различных продуктов со встроенным модулем Alexa.