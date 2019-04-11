Эксперт предположила, как новые технологии изменят политическую жизнь

Применение новых технологий в политической жизни, включая электронное голосование, привлечет к этому процессу больше молодежи, рассказала РИА Новости руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова

По ее словам, в докладе рассматривались различные мировые тренды в этой области. Соколова считает, что технологии будут развиваться и ускорять процесс, поэтому перемены в этой сфере неизбежны. Автором доклада "Современные технологии в электоральных процессах" ЭИСИ, помимо Соколовой, выступил президент Ассоциации политических консультантов по связям с общественностью в интернет-пространстве "Электронная электоральная политика" Александр Серавин. Доклад ЭИСИ включает в себя главы "Регистрация избирателей", "Агитация и политическое участие", "Политические партии", "Отбор кандидатов, праймериз", "Голосование и подсчет голосов".

"Новые технологии приходят, и они востребованы и снимают определенные барьеры участия в политической, гражданской деятельности. Понятно, что для молодежи это востребованные инструменты. Люди, которые новое поколение, которые привыкают жить со смартфонами, с планшетами и так далее, но и в своей общественной, политической жизни будут требовать больше интернет-технологий", — считает Соколова.

"Мы не даем никаких рекомендаций ни ЦИК , ни экспертной группе, никому по поводу того, что и как возможно. Мы говорим просто о том, какая существует мировая практика. Есть страны, которые начинали электронное голосование, отказывались потом от него", — сказала один из создателей исследования.

Соколова убеждена, что эксперименты в этой области проводить стоит, потому что "это современность".

"Современные технологии проникают во все сферы жизни общества. Не остается в стороне и избирательный процесс. Электронные, интернет-технологии работают во многих странах и имеют высокий потенциал на различных этапах проведения выборов", — говорится в докладе.

По данным в докладе, интернет в голосовании вне избирательного участка каким-либо образом используется в Канаде, США, Мексике, Панаме, Нидерландах, Великобритании, Франции, Испании, Норвегии, Швейцарии, Эстонии, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Указывается, что внедрение электронных систем не было простым.

"Несколько стран протестировали электронное голосование и приняли его, другие опробовали и отказались от него, а некоторые продолжают его тестировать или имеют планы на дальнейшее тестирование в будущем. Лишь небольшая группа стран использует технологию электронного голосования на постоянной основе, и еще меньше стран используют ее по всей стране в качестве единственного метода голосования", — указано в докладе ЭИСИ.

Ранее сообщалось, что эксперимент по электронному дистанционному голосованию пройдет на одном избирательном участке на выборах депутатов в Мосгордуму . Эксперимент дает возможность проголосовать избирателю, который находится в любой точке мира, для этого нужно пройти авторизацию через портал mos.ru. Тайна голосования будет обеспечена за счет блокчейн-технологии.