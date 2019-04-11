Легко взломать: вызов такси через интернет признали опасным

Эксперты Роскачества, исследовав популярные приложения для заказа такси, пришли к выводу, что программы не устойчивы к хакерским атакам, сообщают «Известия». В случае взлома, по словам специалистов, может произойти утечка персональных данных клиентов, в том числе сведений банковских карт.

Специалисты провели тест на устойчивость к DDoS-атакам приложений: « Яндекс . Такси», Uber Russia , Maxim, Gett, «Ситимобил», а также Rutaxi, «Везет» и Fasten. При этом эксперты оценивали наличие в них вредоносных программ, а также возможность безопасного хранения и передачи персональных данных. Ни в одном из приложений вирусов не было обнаружено, а платёжные сведения клиентов оказались зашифрованы. Однако специалисты заметили ряд уязвимостей, которые могут привести к утечке данных.

«Наиболее часто встречающиеся из них –— слабые алгоритмы хеширования и шифрования, небезопасная реализация SSL», — говорится в исследовании.

В результате риск получения хакерами персональных данных клиента сохраняется. Наиболее высоки шансы взломщиков, если клиент заказывает такси, подключившись к общедоступной сети Wi-Fi.

«Злоумышленник может переключить трафик мобильного телефона на себя, проанализировать его и далее направить на сервер. Жертва, скорее всего, не заметит атаки, а конфиденциальные сведения окажутся у мошенника», — отметил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

При этом специалисты выяснили, что пользователи приложений на платформе Android лучше защищены от хакерских атак, нежели обладатели смартфонов от Apple

«Дело в том, что платформа iOS сама по себе более защищенная. Поэтому разработчики приложений для Apple меньше заботятся о защищенности своих продуктов», — заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Эксперты подчёркивают, что лучший способ обезопасить себя от возможной утечки данных — не пользоваться публичной точкой Wi-Fi, отдавая предпочтение мобильному интернету.

Наиболее эффективный способ устранить риски утечки данных при заказе такси, по словам Виктора Чебышева, –— не пользоваться в этот момент публичной точкой Wi-Fi. Лучше выходить в Сеть с гаджета, используя мобильный интернет.