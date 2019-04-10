Смартфоны отправятся на свалку. Мир ждет новое поколение мобильной связи

ехнология 5G, тестируемая сейчас во множестве пилотных проектов по всему миру, позволяет с огромной скоростью и надежностью передавать большие объемы информации. В ближайшем будущем это очень пригодится для управления всевозможными роботами. Как в результате изменится жизнь обычного пользователя — в материале РИА Новости.

Для чего нужна новая связь

"Когда говорят о 5G, делают упор на высокую скорость передачи данных, и сразу на ум приходит видео. Но оно и сейчас по мобильному интернету доступно в высоком качестве. Ключевое преимущество новой технологии — надежный канал связи и минимальное время отклика. Примерно 15-20 процентов интернет-трафика занимает служебная информация, управляющие сигналы. Как они устроены — задается стандартом связи. От этого же зависит скорость обмена. В 5G служебный трафик в несколько раз быстрее, чем в сети предыдущего поколения. То есть запрос обрабатывается в четыре-пять раз стремительнее. Это крайне важно для управления роботами в режиме реального времени, без задержек", — рассказывает РИА Новости директор по международному развитию и акселерации IT-кластера фонда "Сколково" Максим Жаренов.

Пятое поколение мобильной связи рассчитано на более высокий частотный диапазон радиоволн — начиная с 2,5 гигагерца. Это означает возможность передать больше информации в единицу времени. Отсюда и скорость до десяти гигабит в секунду.

Инфраструктура 5G

Действующие смартфоны не смогут использовать 5G. Их ключевой модуль — радиомодем с сигнальным процессором — заточен на работу в другом диапазоне (3G, 4G используют частоты ниже 2,5 гигагерца), с другим базовым протоколом. Модернизировать или заменить их как отдельную деталь нельзя. Придется приобретать новый гаджет.

Но это дело будущего. Прежде чем развертывать сотовую связь нового поколения, для нее нужно освободить частоты.

"В соответствии с международными соглашениями под 5G предполагается использовать диапазоны 3,4-3,8 гигагерца, шесть, 25-28 гигагерц и выше. Но у каждой страны есть свой план, что и под какие нужды использовать, и эти диапазоны часто чем-то уже заняты. Необходимо провести работу по их нормализации и присвоению частот, чтобы операторы связи начали строить инфраструктуру под новый стандарт", — продолжает Жаренов.

Коммерчески выгоднее начинать с 2,5-3,8 гигагерца. Причем сотовым операторам нужно выделить сразу широкую полосу в пределах этого диапазона — не менее 200 мегагерц. Тогда их вложения окупятся.

Выделение частот — это всегда очень кропотливая длительная работа, требующая больших затрат. К примеру, на 3,5-4,2 гигагерца работают некоторые каналы спутникового телевидения, ряд частот отдан для государственных, оборонных нужд.

"В России конверсия частот была проведена для 4G. То же самое нужно сделать для 5G. Но пока Минобороны не займется этим вопросом, ясности не будет. Придется, вероятно, заменить какие-то военные системы или уйти из этих диапазонов. Далее объявят конкурс на выделение частот для операторов связи. Крупнейшие из них могут объединиться в консорциум, чтобы на начальном этапе строительства сетей оптимизировать инвестиции", — объясняет эксперт.

Инфраструктура — это вышки, столбы в городе, базовые станции. Для 5G радиус соты, то есть минимальное расстояние от базовой станции до абонента, составит 80-100 метров. Для сравнения: в 4G это до пятисот метров, в 3G — до одного километра.

Более высокая плотность сотовой сети — плата за надежность связи на высокой скорости, лучшую устойчивость к помехам, что важно для города, где много источников радиошума. Чем выше частота, тем больше скорость обмена данными. Вместе с тем быстрее затухает сигнал, поэтому радиус соты уменьшают.

Зачем пользователю 5G

Как заявляют разработчики нового стандарта, 5G-смартфоны станут умнее. Они обеспечат владельцам гибкий подход к планированию жизни, сделают ее безопаснее и увлекательнее.

Устройства станут более чуткими к нашим запросам и командам. В одежду, мебель, стены жилищ вмонтируют сотни датчиков, связанные в сеть. Они оптимизируют освещение, отопление, станут управлять сигнализацией, бытовыми приборами, подсказывать приближение автомобиля на дороге.

Ожидается, что новое дыхание получат технологии дополненной и виртуальной реальности. Например, можно будет отправить свой цифровой аватар в офис на совещание или поучаствовать в вечеринке с друзьями, находясь от них далеко. Тактильные перчатки позволят по интернету обнять близкого человека.

"Я думаю, в первую очередь получат развитие интернет вещей, умные города. В ЖКХ много актуальных задач. Остановки общественного транспорта, подъезды, домофоны — все городские сервисы смогут использовать новое поколение связи. Беспилотные автомобили появятся позже. Кроме задач телеметрии, коммуникации между машинами, для них нужно создать ясную бизнес-модель, должно быть понимание, как эта технология работает с точки зрения вопросов безопасности движения", — рассуждает Максим Жаренов.

По его мнению, есть реальные перспективы и у телемедицины: минимальная сетевая задержка в обмене данными позволит делать хирургические манипуляции удаленно в режиме реального времени.

Драйвер развития

"5G — это крайне наукоемкая технология. Для нее создают сложные протоколы, усовершенствованное с точки зрения программного обеспечения ядро сети. Это хороший стимул к развитию новой индустрии, созданию рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, международной кооперации — то есть еще один фактор, влияющий на развитие экономики", — заключает Жаренов.

В прошлом году технопарк "Сколково" предоставил территорию для пилотного полигона 5G. Связь обеспечила компания Nokia, КамАЗ совместно с институтом "НАМИ" разработали беспилотный автобус, перевозивший пассажиров как маршрутное такси. Сейчас полигон использует "Яндекс" для тестирования роботов-такси.

Фонд "Сколково" активно ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei, позиционирующей себя как лидера по развертыванию сетей 5G в мире.