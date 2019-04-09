В Великобритании хотят создать регулятор для защиты от онлайн-угроз

Великобритания заявила о планах создать отдельный регулятор, который займется социальными сетями, поисковыми системами, мессенджерами и другими аспектами интернета, чтобы предотвратить тот вред, который исходит от Всемирной паутины. Ранее об ужесточении законодательства в этой сфере объявила Австралия , которая предложила сажать в тюрьму глав IT-компаний, которые не справляются с опасным контентом на своих платформах.

Британское правительство объявило о появлении новых законов, которые призваны регулировать социальные сети, поиск, мессенджеры и даже файлообменники, сообщает Business Insider. По мнению издания, это может означать «конец эпохи Дикого Запада» в интернете.

Для этой цели будет создан новый отдельный регулятор, который будет искать контент, наносящий «онлайн-вред». Таким зонтичным термином будет обозначаться контент, включающий в себя сексуальное насилие, риторику ненависти, экстремистские и террористические видео, а также призывы к самоубийству.

Эта инициатива, которую британские власти назвали «первыми в мире правилами безопасности онлайн», совпала по времени с глобальным давлением на крупнейшие компании Кремниевой долины, которые критикуют за неспособность остановить распространение опасного контента на своих платформах — он загружается в таких объемах, что ни модераторы, ни компьютерные алгоритмы с ним не справляются.

Новый регулятор получит полномочия, чтобы штрафовать компании и отдельных ее представителей за нарушение законодательства. По словам министра культуры и цифровых отраслей Великобритании Марго Джеймс, размер денежных санкций может достигать миллиарды долларов.

Согласно законопроекту, социальные сети будут обязаны публиковать отчеты о вредоносном контенте на своих платформах и рассказывать, какие меры по борьбе с ним были предприняты.

«Интернет прекрасно справляются с функцией связи людей по всему миру, но эти [IT-] компании слишком долго пренебрегали своими обязанности по защите пользователей, особенно детей и подростков, от опасного контента», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Глава государства добавила, что предпринятых мер недостаточно, а потому пришло время для активных действий.

«Онлайн-компании должны нести ответственность за свои платформы и помочь восстановить веру людей в эти технологии», — заключила Мэй.

Что характерно, накануне с подобными предложениями выступил глава Facebook Марк Цукерберг , который сам может пострадать от подобного госрегулирования.

«Технологии являются важной частью нашей жизни, и также компании, как Facebook, несут огромную ответственность. Каждый день мы решаем, какие публикации несут в себе вред, что такое политическая реклама, а также как бороться с продвинутыми кибератаками. Это важно для обеспечения безопасности нашего сообщества…

Я верю, что правительства и регуляторы должны играть в этом более активную роль.

Обновив стандарты интернета, мы можем сохранить в нем самое лучшее — свободу выражения для людей и возможность создавать новое для предпринимателей, а также сможем защитить общество от широкого круга угроз», — написал создатель Facebook в официальном блоге.

Впрочем, вряд ли его устроят все предложения, которые выдвигаются в этой сфере. Так, австралийский парламент принял закон, согласно которому социальные сети будут штрафоваться, а их руководителям может грозить реальный тюремный срок до трех лет лишения свободы за нарушение законодательства.

Эта инициатива появилась вскоре после расстрела 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Один из злоумышленников снимал происходящее на камеру и транслировал бойню в прямом эфире. Видео мгновенно распространилось посредством Facebook и YouTube, которые не смогли оперативно удалять каждую копию опасного ролика.

Этой ситуацией заинтересовалось правительство США — председатель комитета Сената по внутренней безопасности Бенни Томпсон направил приглашения в адрес главы Facebook Марка Цукерберга, главы YouTube Сьюзан Войжицки, главы Twitter Джека Дорси и главы Microsoft Сатьи Наделлы, в которых призывает компании Кремниевой долины отчитаться по данному вопросу.

Томпсон хотел узнать, почему онлайн-платформы допустили живую трансляцию расстрела мирных жителей и позволили перезаливать видео, что привело к беспрецедентному распространению ролика в интернете.

Новозеландские власти пошли дальше и не стали дожидаться мирных переговоров. Уполномоченный по вопросам конфиденциальности страны Джон Эдвардс назвал руководство Facebook «нищими духом патологическими лжецами».