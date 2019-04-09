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Эксперт обозначил задачу создания надежного интернета 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: ТАСС
Меры, направленные на развитие устойчивого интернета в России, необходимы, поскольку в настоящее время Рунет подвержен не только глобальным угрозам, но и случайным ошибкам. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель «Технического центра Интернет» (ТЦИ), который обеспечивает поддержку главных реестров и систем регистрации национальных доменов.ru,.рф и.su Алексей Рогдев.
«Как любая технологически емкая отрасль, интернет во всем мире, и в том числе в России, потенциально подвержен различного рода угрозам. Попытки нарушить целостность интернета, вмешаться в работу различных его сегментов предпринимались и предпринимаются кибрепреступниками с тех пор, как всемирная сеть вышла из лабораторий в массы», — отметил он.
По словам Рогдева, истории известны инциденты, когда целостность местного сегмента интернета страдала от непреднамеренных действий инженеров, которые ломали DNS-сервера или совершали ошибки маршрутизации, из-за которых отдельные сервисы были недоступны в некоторых странах. «Причины таких ошибок могут быть разными — и целенаправленные атаки, и технологические просчеты», — подчеркнул он.
Причинами дестабилизации интернета в разных странах становятся и корпоративные конфликты. Именно по этой причине, по словам эксперта, в Ливии из корневой зоны исчезли авторитетные серверы зон.ly.
«Утечки маршрутов из-за ошибок маршрутизации могут приводить к "отключению" существенных сегментов интернета», — сказал Рогдев. В качестве примера он привел ошибку одного частного LIR на Дальнем Востоке, который анонсировал транзит Google, — из-за этого серьезно пострадали пользователи мобильного оператора NTT: юг Японии лишился сервиса Google.
«Мы внимательно изучаем мировой опыт, чтобы исключить любую возможность нарушения целостности российского сегмента сети. Любые меры, направленные на повышение его устойчивости можно только приветствовать и поддерживать. Система, которая должна быть создана, позволит отследить любой сбой в маршрутизации трафика и подаст сигнал тревоги. Анализ инфраструктуры выявит все потенциальные узкие места, что станет основой для создания резервных систем управления критическими функциями. Наша задача сделать интернет надежным», — заключил Рогдев.
Ранее 8 апреля Владимир Путин в послании участникам X Российского форума по управлению интернетом, подчеркнул, что интернет в России должен оставаться свободным, но в то же время способным противостоять рискам и вызовам киберпреступности.
В феврале Госдума в первом чтении приняла закон об устойчивости интернета в России. В рамках его реализации будет создана инфраструктура, призванная защитить Рунет от внешних угроз. Инициатива стала ответом на принятие в США стратегии национальной кибербезопасности. В этом документе Россию называли организатором атак в сети.
На исполнение закона из бюджета потратят 20 миллиардов рублей. Средства будут выделены через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который должен быть создан правительством до 1 июля. Институт будет подчиняться Роскомнадзору.
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Интернет , Алексей Рогдев , Владимир Путин , Роскомнадзор , Госдума , Google , Lenta.ru
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