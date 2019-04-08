Разгуливающий в плавках украинский депутат возмутил Сеть

Пользователи предположили, что спикеру якобы осталось недолго на посту, именно поэтому он решил «оторваться напоследок».

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий шокировал пользователей Сети своим поведением. Речь идет о кадрах, на которых депутат разгуливает в плавках у бассейна. При этом отмечается, что видео было снято в одном из пятизвездочных отелей в катаре.

Парламентарий прибыл в столицу страны Доху на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза. Ее открытие состоялось 6 апреля.

«Красиво жить не запретишь, приятное с полезным, за наши деньги — любой каприз, слава патриоту Украины Парубию», — отреагировали пользователи.

При этом некоторые пользователи предположили, что спикеру якобы осталось недолго на посту. Именно поэтому он решил «оторваться напоследок». Кадры были опубликованы на Facebook.