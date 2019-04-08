Пользователи предположили, что спикеру якобы осталось недолго на посту, именно поэтому он решил «оторваться напоследок».
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий шокировал пользователей Сети своим поведением. Речь идет о кадрах, на которых депутат разгуливает в плавках у бассейна. При этом отмечается, что видео было снято в одном из пятизвездочных отелей в катаре.
Парламентарий прибыл в столицу страны Доху на 140-ю ассамблею Межпарламентского союза. Ее открытие состоялось 6 апреля.
«Красиво жить не запретишь, приятное с полезным, за наши деньги — любой каприз, слава патриоту Украины Парубию», — отреагировали пользователи.
При этом некоторые пользователи предположили, что спикеру якобы осталось недолго на посту. Именно поэтому он решил «оторваться напоследок». Кадры были опубликованы на Facebook.