YouTube заблокировал канал с хитом группы «Альянс»

YouTube заблокировал канал участника советской и российской группы «Альянс» Олега Парастаева, на котором на днях была размещена популярная песня "На заре".

"Мой YouTube-канал заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают", — написал музыкант в соцсети "ВКонтакте".

На канале музыканта на видеохостинге говорится, что "аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение". Парастаев также сообщил, что подал апелляцию администрации сервиса.

Для тех, кто впервые хочет посмотреть клип "Альянса" он предложил перейти на канал режиссера Михаила Макаренко

Клип появился в сети 5 апреля. С момента премьеры его посмотрели около 500 тысяч раз.

Группа "Альянс" была создана в 1981 году, ее возглавил гитарист Сергей Володин. Композиция «На заре» вышла на альбоме коллектива в 1987 году. Автором музыки и текста стал Олег Парастаев. В этом же году был снят видеоклип.