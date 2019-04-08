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YouTube заблокировал канал с хитом группы «Альянс» 

Р-Спорт + ещё 17 1 час назад
YouTube заблокировал канал участника советской и российской группы «Альянс» Олега Парастаева, на котором на днях была размещена популярная песня "На заре".
"Мой YouTube-канал заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают", — написал музыкант в соцсети "ВКонтакте".
На канале музыканта на видеохостинге говорится, что "аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение". Парастаев также сообщил, что подал апелляцию администрации сервиса.
Для тех, кто впервые хочет посмотреть клип "Альянса" он предложил перейти на канал режиссера Михаила Макаренко.
Клип появился в сети 5 апреля. С момента премьеры его посмотрели около 500 тысяч раз.
Группа "Альянс" была создана в 1981 году, ее возглавил гитарист Сергей Володин. Композиция «На заре» вышла на альбоме коллектива в 1987 году. Автором музыки и текста стал Олег Парастаев. В этом же году был снят видеоклип.
Ранее стало известно, что YouTube за нарушение своих условий удалил последние выпуски программ Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Позднее ролики были восстановлены.
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Комментарии6
Интернет , Видео , Михаил Макаренко , Леонид Парфенов
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