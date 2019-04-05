Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы

С каждым годом блогерам становится все труднее удивлять искушенных пользователей YouTube новыми форматами, рубриками и необычными подходами к созданию видеороликов. Поэтому ради заветных просмотров приходится идти на контакт с мертвецами. По крайней мере, в этом свою аудиторию уверяет 21-летний украинец Сергей Соколов , который покоряет YouTube серией горячих интервью с умершими звездами разной величины. «Лента.ру» проследила, как Соколову удалось завоевать сердца сотен тысяч подписчиков и подзаработать на невинных беседах с известными покойниками.

«Мертвый вышел на контакт»

«Как Фредди Меркьюри заболел СПИДом?!», «Мертвый Адольф Гитлер вышел на контакт!», «Тайна смерти Мэрилин Монро раскрыта!», «Где сейчас душа Децла?», «Мертвая Юлия Началова ответила через Wonder Box!» — такими заголовками встречает киевский блогер Сергей Соколов всех осмелившихся зайти на его YouTube-канал.

Образ канала красноречиво дополняют древнеегипетский знак «Анх» и нарочито пугающие превью, сделанные в фотошопе. С них на зрителя пустыми глазами смотрят черно-белые лица умерших знаменитостей и исторических деятелей в компании с максимально загадочной физиономией самого Соколова. Кокетливо играя бровями, он старается максимально заинтриговать аудиторию.

На первый взгляд может показаться, что Сергей Соколов — очередной горе-медиум, пытающийся покорить интернет паранормальными способностями. Но это не так. В отличие от толп шарлатанов, с боем прорывающихся на очередной сезон «Битвы экстрасенсов», Соколов сделал ставку на технический прогресс.

Для разговоров с мертвецами блогер использует инструментальную транскоммуникацию (ИТК), а именно устройство под названием Wonder Box, которое якобы помогает ему устанавливать связь с разумными собеседниками, обитающими в параллельных мирах.

«В это устройство было вложено очень много моих сил, опыт работы в ИТК и рекомендации зарубежных коллег. И мы сделали новое, уникальное в своем роде устройство, которое не имеет аналогов», — хвастается Соколов, демонстрируя истыканный проводами красный радиоприемник, заботливо украшенный светящимся кристаллом неизвестного происхождения и гирляндами.

Ютубер утверждает, что Wonder Box позволяет ему улавливать сигналы, которые в середине прошлого века ученые нарекли феноменом электронного голоса (ФЭГ или ЭФГ). Официально первооткрывателем ФЭГ считают шведского кинорежиссера Фридриха Юргенсона (Friedrich Jürgenson). В далеком 1959 году Юргенсон отправился в пригород записывать пение птиц, но каким-то непостижимым образом вместе с чириканьем на пленку попал мужской голос, рассказывающий об «особенностях птичьего пения в ночное время».

Удивленный познаниями потустороннего орнитолога швед вернулся в паранормальный пригород и сделал еще пару записей. Невероятно, но тогда, по словам Юргенсона, с ним на связь вышла его покойная мать. С тех пор кинорежиссер не мог остановиться. За несколько лет он записал сотни голосов паранормальных обитателей так называемого «тонкого мира» и даже выпустил две книги, посвященные общению с духами.

Судя по всему, Соколов, как и многие другие исследователи ФЭГ, вдохновился работами Юргенсона и начал не только «выходить на связь» с мертвецами, но и довольно успешно монетизировать славу знаменитостей после их смерти.

Техно-экстрасенс

Справедливости ради стоит отметить, что в начале своей паранормальной карьеры на YouTube Сергей Соколов добросовестно лазил по заброшкам, тусовался на кладбищах, ловил полтергейстов и даже ел пиццу на скорость. В общем, вел вполне приличную жизнь фаната телепередачи «Невероятно, но факт». Однако все это не приносило ни просмотров, ни, соответственно, доходов. И блогер пустился экспериментировать.

Постепенно на его канале стали появляться хайповые ролики с пугающими названиями «Мертвый бомж вышел на контакт», украшенные кликбейтными словами «шок», «смерть» и «мистика». Ожидаемо просмотры медленно, но верно поползли вверх. Но какой ценой.

Всего за пару лет Соколов из улыбающегося украинского юноши превратился в матерого «техно-экстрасенса», с погребальной миной разговаривающего с радиоприемником. «Устраивайтесь поудобнее, ребята, я настроюсь, и мы приступим к сеансу», — доверительно сообщает блогер в начале каждого ролика.

Под клавишный аккомпанемент c сайта «саундтреки из ужастиков скачать mp3 бесплатно» Соколов задает в пустоту серию заранее заготовленных вопросов и внимательно слушает доносящиеся из радиоприемника звуки, которые он затем расшифровывает и выдает за реальные ответы умерших людей.

Зачастую «ответы» представляют собой неразборчивый писк и помехи. Но это не огорчает «медиума», ведь в его руках есть программы для видеомонтажа, где можно с легкостью исказить любой звук — замедлить или запустить его в обратной перемотке, чтобы добиться желаемого ответа на поставленный вопрос.

На выходе получаются вполне приличные «да» и «нет». Порой блогер даже дает волю фантазии, полностью выдумывая ответы за мертвецов, или допускает непростительные ошибки. «Знал ли Сталин о планах Гитлера? Он отвечает "нет", а ты пишешь "да"», — возмущаются подписчики в комментариях под видео с многообещающим названием «Откровение Сталина из АДА».

Но ни Гитлер, ни Сталин, ни даже американский рэпер XXXTentacion, погибший в результате разбойного нападения в июне прошлого года, не смогли принести Соколову желанной популярности. В итоге было принято стратегически верное решение проводить сеансы ФЭГ на злобу дня: с только что умершими знаменитостями из России и Украины.

«Видео снято исключительно по вашим многочисленным просьбам»

Первой жертвой украинского блогера стал умерший в ночь на 3 февраля 2019 года культовый российский рэп-исполнитель Децл.

Через шесть дней после смерти рэпера Соколов выпустил ролик под названием «Где сейчас душа Децла? Мертвый Кирилл Толмацкий вышел на контакт», поясняя очевидный хайп на персоне мертвого музыканта многочисленными требованиями подписчиков.

«От вас пришло множество сообщений с просьбой провести с ним сессию», — заверил блогер в начале видео.

Несмотря «на многочисленные просьбы», Соколову пришлось скрыть комментарии к видео из-за негативных отзывов разъяренных фанатов Децла. Вероятно, они не смогли смириться с тем, что душа их кумира, как говорит Соколов, обитает теперь в чертогах ада. Ведь на вопрос «Вы в курсе, куда попадет ваша душа?» блогер получил вполне прямой ответ «Зашли в ад».

Но это не остановило юного последователя Юргенсона. На девятый день после смерти рэпера он попытался выспросить у духа Децла, что тот думает о Тимати и Басте. Выяснилось, что душа усопшего рэпера несказанно рада тому, что Тимати проигнорировал его похороны.

«Семь тысяч лайков — сразу выходит новое видео! Записать ЭФГ с Децлом после сорока дней?» — предусмотрительно поинтересовался «техно-экстрасенс» у подписчиков.

Несмотря на то что видео не собрало оговоренного количества лайков, Соколов выпустил третий ролик про Децла. В нем блогер с YouTube озвучил «вердикт божьего суда» Кириллу Толмацкому. Не забыл он записать и интервью с погибшей в ДТП украинской актрисой Мариной Поплавской , раскрыть тайну смерти Мэрилин Монро и даже набить «мистическую» татуировку.

Истинную славу Соколову принесло паранормальное интервью с умершей 16 марта российской певицей и актрисой Юлией Началовой под названием «Юлию Началову отравили? Мертвая Юлия Началова ответила через Wonder Box».

«Вы в порядке в загробной жизни?» — с ходу спросил блогер во время сеанса.

За сутки ролик набрал более 300 тысяч просмотров и выбился на пятое место раздела «Тренды» YouTube, куда в последнее время попадают только детский контент и проплаченные клипы звезд отечественной эстрады. За неделю видео побило все рекорды YouTube-канала Соколова, собрав более 760 тысяч просмотров. Совершенно неудивительно, что оно вызвало неоднозначную реакцию у пользователей хостинга.

«Это талант!»

В комментариях под роликом не на шутку разъяренные зрители, не скрывая эмоций, принялись высказываться, что они думают о деятельности техно-экстрасенса.

«Братан! Я в жизни нигде не писал плохих комментариев, но тут ты походу реально *** (сошел с ума)», — отметил один из них.

«Ты больной? Сам себе отвечать на свои вопросы? На тебя в суд подать за такое издевательство», — возмутились другие, подчеркнув, что видео Соколова вполне может увидеть 12-летняя дочь покойной Началовой.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что «канал этого шизофреника», который зарабатывает деньги на горе других людей, стоит заблокировать, и предложили дружно начать массовую отписку от Соколова.

«Это талант, снимать дерьмо с таким серьезным *** (лицом) и так жестко *** (обманывать) верующих», — резюмировали они.

К гонениям на Соколова присоединился и популярный блогер Николай Соболев (4,7 миллиона подписчиков).

«Несмотря на всю крутость YouTube, у нас все еще не вымерли идиоты, разговаривающие на своих каналах с духом Юлии Началовой», — заявил ютубер в одном из своих видео.

Вместе с Соболевым действиями «медиума» также возмутились и другие блогеры. Критики отметили, что разговаривающий с мертвецами ютубер не только паразитирует на популярности покойников, но еще и зарабатывает деньги на громких именах.

По их словам, Соколов постоянно тянет время и специально использует долгие 1,5-минутные заставки, чтобы хронометраж ролика преодолел отметку в 10 минут. Таким образом «техно-экстрасенс» получает право вставлять в ролик с мертвецами неограниченное количество контекстной рекламы от Google

«Добавим еще огромную кучу тегов, с помощью которых Сергей Соколов пытается получить больше просмотров, ну и, соответственно, больше баблишка. Такого контента не должно существовать на YouTube», — подчеркивает один из ведущих.

Если верить данным статистического сервиса SocialBlade, за прилюдные разговоры с покойниками Соколову удается зарабатывать около тысячи долларов в месяц. Благодаря ролику с Началовой его заработок за несколько недель подскочил почти в десять раз.

Судя по всему, из-за специфики контента Сергею Соколову пока не удалось найти постоянного рекламодателя или спонсора нативных интеграций. Но блогер не отчаивается и под каждым роликом оставляет свою почту с пометкой «реклама».

«Ну пожалуйста! Свяжись с детьми из "Зимней вишни"!»

Несмотря на внушительное количество негативных отзывов, среди зрителей YouTube находятся и те, кто свято верит каждому слову, сказанному на канале Сергея Соколова. Цифры говорят сами за себя: на момент написания материала на канал блогера подписано более 357 тысяч человек, а количество «сердечек» всегда больше или равно количеству дизлайков. Например, под интервью с Началовой пользователи видеохостинга поставили 11 тысяч лайков и 11 тысяч дизлайков.

Невзирая на всю абсурдность происходящего, под каждым новым роликом Соколова появляются тысячи комментаторов, в буквальном смысле умоляющих блогера провести сеанс ФЭГ с тем или иным покойником. Среди них оказались и Владимир Ленин, и Николай II , и Майкл Джексон

Тем не менее самыми популярными на протяжении всей деятельности Соколова были и остаются дети, погибшие во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в конце марта 2018 года.

«Поговори с Марией Мороз, которая погибла в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Ребята, го в топ?» — попросила одна из подписчиц, собрав под своим комментарием более 580 лайков.

«Серег, ну пожалуйста! Свяжись с детьми из "Зимней вишни"! Кто за, ставьте лайк», — упрашивают другие в попытках узнать, «как там все на самом деле-то было».

Сам Сергей Соколов стоически игнорирует просьбы зрителей о «Зимней Вишне», отдавая предпочтение только что умершим звездам. Вероятно, блогер понимает, что, несмотря на практически полную вседозволенность на YouTube, существует черта, которую лучше не пересекать.

*** Однако это вовсе не мешает ему с каменным лицом разговаривать с радиоприемником, играясь чувствами скорбящих людей, изображать головокружения и с загадочным выражением лица вставлять шесть рекламных блоков в 10-минутный ролик. Похоже, подобный контент более чем устраивает администрацию видеохостинга, которая предпочитают блокировать «опасные для детей» каналы и не обращать внимание на то, что творится у них под носом.