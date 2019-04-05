От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма

Морозько рассказал, что «Эппл Рус» обратилась к Apple с просьбой привести картографический сервис в соответствие с действующим российским законодательством. По его словам, в приложении «Карты» крымские города отображаются как территория России , но необходимо время на исправление «неточностей и недоработкок». Парламентарии дали компании срок до 25 апреля.

«Информационные продукты должны распространять справочную, в частности — картографическую информацию в соответствии с реальной ситуацией и нормами права», — отметил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Корпорация Google , к которой парламентарии предъявили аналогичную претензию, исправила ошибку в своем картографическом сервисе. Если раньше Крым в Google Maps для всех пользователей значился украинским, то теперь для пользователей из России он отображается как российский. Для всего остального мира он указан как спорный субъект.

20 марта из предустановленного приложения «Погода» на iPhone исчезли крымские города. Ранее Севастополь, Ялта, Джанкой и другие населенные пункты полуострова в этом сервисе значились украинскими.