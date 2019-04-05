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От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы встретились с гендиректором российского представительства корпорации Apple «Эппл рус» Виталием Морозько. Встреча в Думе состоялась из-за некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» для iOS, сообщается на сайте нижней палаты Парламента.
Морозько рассказал, что «Эппл Рус» обратилась к Apple с просьбой привести картографический сервис в соответствие с действующим российским законодательством. По его словам, в приложении «Карты» крымские города отображаются как территория России, но необходимо время на исправление «неточностей и недоработкок». Парламентарии дали компании срок до 25 апреля.
«Информационные продукты должны распространять справочную, в частности — картографическую информацию в соответствии с реальной ситуацией и нормами права», — отметил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Корпорация Google, к которой парламентарии предъявили аналогичную претензию, исправила ошибку в своем картографическом сервисе. Если раньше Крым в Google Maps для всех пользователей значился украинским, то теперь для пользователей из России он отображается как российский. Для всего остального мира он указан как спорный субъект.
20 марта из предустановленного приложения «Погода» на iPhone исчезли крымские города. Ранее Севастополь, Ялта, Джанкой и другие населенные пункты полуострова в этом сервисе значились украинскими.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Этому предшествовал референдум, результаты которого отказываются признавать Украина, Евросоюз, США и другие страны. Москва настаивает на соответствии процедуры нормам международного права.
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Комментарии1
Интернет , Политика , Леонид Левин , Виталий Морозько , ЕС , Госдума , Apple , Google , Республика Крым , Севастополь
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