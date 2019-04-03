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Пользователям WhatsApp дали возможность самим контролировать добавление в группы 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Разработчики WhatsApp выпускают новое обновление, позволяющее пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы. Об этом в среду сообщил портал The Verge.
Юзеры могут самостоятельно решить, кто может добавить их в группы: "только контакты", "все" или "никто". В случае если пользователь, не попавший в разрешенную категорию, захочет добавить человека в группу, ему будет предложено отправить личное приглашение. Ссылка будет активна в течение трех суток. Как полагают разработчики, новая функция поможет предотвратить распространение дезинформации.
Ранее WhatsApp в рамках борьбы с фейками анонсировал запуск в Индии сервиса по выявлению недостоверной информации. Также разработчики добавили функцию поиска по изображениям и запретили пересылать одно сообщение более пяти раз.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника
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