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СМИ: операторам связи предложили на тест средство блокировки Telegram 

360tv.ru + ещё 8 46 минут назад
Роскомнадзор предложил крупнейшим сотовым операторам России провести тестирование оборудования для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI). Оно, в том числе, может быть использовано для блокировки мессенджера Telegram, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в компании мобильной связи.
По итогам проверки системы DPI рабочей группой во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым наилучшие показатели по эффективности блокировки Telegram продемонстрировал продукт от «РДП.ру». 15% акций этой компании контролирует «Ростелеком».
Продукт DPI от «РДП.ру» Роскомнадзор начал предлагать операторам связи к тестированию в марте в рамках законопроекта об устойчивости Рунета. Этот документ предполагает установку такого оборудования в сетях. В ведомстве заявили, что предложенная система позволяет блокировать Telegram в 100% случаев.
По словам собеседника РИА «Новости», именно это оборудование Роскомнадзор предлагал протестировать в его компании. Пресс-службы сотовых операторов и Роскомнадзора не стали комментировать информацию.
Законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию со стороны иностранных государств, был принят Госдумой в первом чтении в феврале. Один из его пунктов — установка в сетях операторов связи технических средств для контроля соблюдения законов об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование компаниям должно предоставить государство.
Роскомнадзор блокирует Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений с апреля 2018 года. Однако мессенджер продолжает работать благодаря различным способам обхода блокировок.
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Комментарии1
Интернет , Видео , Александр Жаров , ФСБ , Роскомнадзор , Госдума , РИА Новости
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