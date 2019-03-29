СМИ: операторам связи предложили на тест средство блокировки Telegram

Роскомнадзор предложил крупнейшим сотовым операторам России провести тестирование оборудования для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI). Оно, в том числе, может быть использовано для блокировки мессенджера Telegram, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в компании мобильной связи.

По итогам проверки системы DPI рабочей группой во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым наилучшие показатели по эффективности блокировки Telegram продемонстрировал продукт от «РДП.ру». 15% акций этой компании контролирует «Ростелеком».

Продукт DPI от «РДП.ру» Роскомнадзор начал предлагать операторам связи к тестированию в марте в рамках законопроекта об устойчивости Рунета. Этот документ предполагает установку такого оборудования в сетях. В ведомстве заявили, что предложенная система позволяет блокировать Telegram в 100% случаев.

По словам собеседника РИА «Новости», именно это оборудование Роскомнадзор предлагал протестировать в его компании. Пресс-службы сотовых операторов и Роскомнадзора не стали комментировать информацию.

Законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию со стороны иностранных государств, был принят Госдумой в первом чтении в феврале. Один из его пунктов — установка в сетях операторов связи технических средств для контроля соблюдения законов об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование компаниям должно предоставить государство.