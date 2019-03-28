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В Сети высмеяли «беременного томосом» Порошенко 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Ироничные замечания среди пользователей вызвал пиджак украинского лидера, который неудачно топорщится на снимке.
Пользователи Сети в очередной раз обратили внимание на президента Украины Петра Порошенко. Теперь поводом для обсуждений стал его внешний вид. Речь идет о снимке, который опубликовал журналист Александр Дубинский в своем Facebook.
Так, на фотографии показан Порошенко в одном из храмов в Тернополе. При этом украинский лидер внимательно кого-то слушает, сложив руки под животом. Пользователи обратили внимание на то, что пиджак Порошенко странно топорщится.
«Он вынашивает томос», — сыронизировала одна из комментаторов.
Другой пользователи добавил, что Порошенко «заправил бронежилет в трусы». Также появились версии о том, что украинский лидер якобы забрал у прихожан мобильные телефоны, «чтобы не снимали неудобные вопросы».
«Икону вертанул, не с пустыми же руками домой ехать», — отметил еще один пользователь.
Предположения о неудобных вопросах не столь безосновательны — недавно в СМИ появились кадры, на которых Порошенко то срывает шапку с одной из украинок, то «сбегает» от радикалов, то изображен с пятилитровой бутылкой воды.
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Комментарии4
Интернет , Видео , В мире , Петр Порошенко
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