Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира "VKLive" 29 марта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.
"Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи "ВКонтакте". Это можно сделать на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым", — говорится в сообщении.
Трансляция "VKLive с Дмитрием Медведевым" пройдет на официальной странице председателя правительства РФ "ВКонтакте", на странице правительства России, а также на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым".