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Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте» 29 марта 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира "VKLive" 29 марта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.
"Задать свой вопрос премьеру могут все зарегистрированные пользователи "ВКонтакте". Это можно сделать на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым", — говорится в сообщении.
Трансляция "VKLive с Дмитрием Медведевым" пройдет на официальной странице председателя правительства РФ "ВКонтакте", на странице правительства России, а также на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым".
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Интернет , Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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