Роструд запустил тесты на профпригодность

Профтестирование доступно для любого пользователя, а результаты теста можно сохранить в личном кабинете. Кроме того, результаты можно привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям.

На сайте предлагается пройти тест по двум популярным методикам — это карта интересов А. Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду.