Роструд запустил тесты на профпригодность 

Роструд представил сервис «Профессиональная ориентация» на портале «Работа в России», где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Профтестирование доступно для любого пользователя, а результаты теста можно сохранить в личном кабинете. Кроме того, результаты можно привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям.
На сайте предлагается пройти тест по двум популярным методикам — это карта интересов А. Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду.