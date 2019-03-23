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Роструд запустил тесты на профпригодность 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роструд представил сервис «Профессиональная ориентация» на портале «Работа в России», где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Профтестирование доступно для любого пользователя, а результаты теста можно сохранить в личном кабинете. Кроме того, результаты можно привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям.
На сайте предлагается пройти тест по двум популярным методикам — это карта интересов А. Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду.
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Интернет , Общество , Роструд , РИА Новости
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