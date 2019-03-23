В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать внедрение новых функций, которые будут помогать выявлять спам.

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, позволяющие получать дополнительные данные о сообщениях, чтобы выявлять спам.

Как пишет портал WABetaInfo, пользователи смогут узнать «информацию о переадресации», то есть сколько раз полученное сообщение было переадресовано. По словам разработчиков, переадресованные более 4-х раз сообщения будут помечаться специальным символом.

Однако, это касается лишь отправленных сообщений. Если пользователи захотят узнать, какое количество раз полученное сообщение было переадресовано, им придется его отправить еще кому-то.

Таким образом, разработчики решили помочь юзерам выявить спам.