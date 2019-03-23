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В WhatsApp появятся новые функции 

ТК «Звезда» + ещё 2 21 минуту назад
Фото: pixabay.com
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать внедрение новых функций, которые будут помогать выявлять спам.
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, позволяющие получать дополнительные данные о сообщениях, чтобы выявлять спам.
Как пишет портал WABetaInfo, пользователи смогут узнать «информацию о переадресации», то есть сколько раз полученное сообщение было переадресовано. По словам разработчиков, переадресованные более 4-х раз сообщения будут помечаться специальным символом.
Однако, это касается лишь отправленных сообщений. Если пользователи захотят узнать, какое количество раз полученное сообщение было переадресовано, им придется его отправить еще кому-то.
Таким образом, разработчики решили помочь юзерам выявить спам.
Ранее сообщалось, что у мессенджера будет новая функция проверки изображения на подлинность. Приложение будет проводить анализ на основе изображений Google.
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Интернет , Наука и техника , Google
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