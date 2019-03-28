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В WhatsApp появится новый режим 

РИА Новости + ещё 19 23 минуты назад
Фото: Reuters
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Нововведение появилось в бета-версии мессенджера 2.19.82. При включении "темного режима" меняется цветовая гамма приложения — фон становится черным, а текст отображается белым.
На данный момент функция доступна только в бета-версии, дата ее релиза неизвестна.
Ранее сообщалось, что разработчики мессенджера тестируют функцию "информация о переадресации", при использовании которой пользователь будет знать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано. При этом сообщения, который были пересланы более четырех раз, будут помечаться специальным символом.
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