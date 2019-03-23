На Avito выставили на продажу Ан‐124

Сверхтяжелый самолет Ан-124 «Руслан» 1994 года выпуска выставлен на продажу на электронной площадке Avito за 723 256 299 рублей.

Это объявление разместило 25 февраля Центральное агентство залогового имущества (спецтехника, ЦАЗИ). В тексте сказано, что состояние тяжелого дальнего транспортного самолета удовлетворительное. Находится он в Ульяновской области.

Ан-124 можно купить с отсрочкой оплаты на 30 дней, возможен наличный и безналичный расчет.

Всего ЦАЗИ разместило 117 объявлений о продаже имущества. Помимо прочей техники, в списке значатся еще один «Руслан» по такой же цене и два вертолета Eurocopter BO-105 CBS4/5 за 13 миллионов рублей каждый.