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На Avito выставили на продажу Ан‐124 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сверхтяжелый самолет Ан-124 «Руслан» 1994 года выпуска выставлен на продажу на электронной площадке Avito за 723 256 299 рублей.
Это объявление разместило 25 февраля Центральное агентство залогового имущества (спецтехника, ЦАЗИ). В тексте сказано, что состояние тяжелого дальнего транспортного самолета удовлетворительное. Находится он в Ульяновской области.
Ан-124 можно купить с отсрочкой оплаты на 30 дней, возможен наличный и безналичный расчет.
Всего ЦАЗИ разместило 117 объявлений о продаже имущества. Помимо прочей техники, в списке значатся еще один «Руслан» по такой же цене и два вертолета Eurocopter BO-105 CBS4/5 за 13 миллионов рублей каждый.
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