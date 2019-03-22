Более 60 тыс. билетов приобрели пассажиры МТППК через мобильное приложение с начала года

Более 60 тыс. билетов на электрички приобрели пассажиры Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) через мобильное приложение с начала 2019 г., сообщили в пресс-службе МТППК.

«С начала 2019 г. с помощью мобильного приложения « РЖД Пассажирам» оформлено 60 тыс. билетов на электрички Ленинградского направления. Это почти в три раза больше, чем за такой же период в прошлом году — тогда через приложение пассажиры приобрели только 22 тыс. билетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мобильное приложение «РЖД Пассажирам» позволяет оформить разовый билет «туда» или «туда-обратно» на любые пригородные поезда участка Москва — Тверь — Бологое. Воспользоваться приложением могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android. Приобретенный билет отображается на экране в виде QR-кода, который нужно приложить к внешнему сканеру на турникете.