В Сети возмутились посмертным званием для Началовой

Пользователи Сети по-разному отнеслись к возможности присвоения бывшей жене футболиста Евгения Алдонина Юлии Началовой звания заслуженной артистки России посмертно, сообщает «Рамблер».

Пиар-директор актрисы Анна Исаева подтвердила, что запрос на присвоение звания отправлен. Однако решение по нему все еще не принято.

На похоронах певицы Филипп Киркоров сказал, что Началова «заслужила это звание честно».

Но в интернете настаивают, что у звезды не так много заслуг, чтоб ей присвоили звание.

"Что так мелко? Сразу Героя России. И и траур по стране на три дня. За последние пять-шесть дней в России умерли куда более важные люди, о них никто не помнит. А тут уже шестой день на первой полосе… Из смерти сделали шоу!" — заявил один из пользователей.

Ранее стало известно, что Началова сообщила о третьем браке перед смертью.