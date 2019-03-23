Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети возмутились посмертным званием для Началовой 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пользователи Сети по-разному отнеслись к возможности присвоения бывшей жене футболиста Евгения Алдонина Юлии Началовой звания заслуженной артистки России посмертно, сообщает «Рамблер».
Пиар-директор актрисы Анна Исаева подтвердила, что запрос на присвоение звания отправлен. Однако решение по нему все еще не принято.
На похоронах певицы Филипп Киркоров сказал, что Началова «заслужила это звание честно».
Но в интернете настаивают, что у звезды не так много заслуг, чтоб ей присвоили звание.
"Что так мелко? Сразу Героя России. И и траур по стране на три дня. За последние пять-шесть дней в России умерли куда более важные люди, о них никто не помнит. А тут уже шестой день на первой полосе… Из смерти сделали шоу!" — заявил один из пользователей.
Ранее стало известно, что Началова сообщила о третьем браке перед смертью.
Газета.Ru: последние новости
Ди Каприо избегает девушек за 25, вычислил пользователь Reddit Зеленский рассказал, когда Крым "вернется" в состав Украины Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Интернет , Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Евгений Алдонин
Читайте также
Видео
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Названы финансовые подробности похорон Началовой
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре у гроба Началовой
Шоу-бизнес
Прощай, немытая Россия? Мамин срочно уезжает в США
Общество Статьи
«Не дождетесь»: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Украина
Зеленский назвал условие возвращения Крыма
В мире
Бомбардировщики США сымитировали атаку на Калининград
Армия Войска
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение