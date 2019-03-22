Instagram дал сбой во всем мире

Социальная сеть Instagram дала сбой в ночь на 22 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.

Неполадки в работе сети были зафиксированы в 18:01 по времени Нью-Йорка и Вашингтона (01:01 по Москве).

Проблемы в работе Instagram затронули жителей США, Австралии, Бразилии, Германии, Перу и Португалии. О случаях сбоев в России пока сведений не поступало.

Из-за неполадок большинство пользователей (54%) не могут просматривать новостную ленту. 28% юзеров сообщают, что у них не открывается приложение Instagram, а 16% не могут войти в соцсеть через сайт.