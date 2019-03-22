Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram дал сбой во всем мире 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Социальная сеть Instagram дала сбой в ночь на 22 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.
Неполадки в работе сети были зафиксированы в 18:01 по времени Нью-Йорка и Вашингтона (01:01 по Москве).
Проблемы в работе Instagram затронули жителей США, Австралии, Бразилии, Германии, Перу и Португалии. О случаях сбоев в России пока сведений не поступало.
Из-за неполадок большинство пользователей (54%) не могут просматривать новостную ленту. 28% юзеров сообщают, что у них не открывается приложение Instagram, а 16% не могут войти в соцсеть через сайт.
360tv.ru: последние новости
Российские ученые научат читать SMS на ощупь Microsoft «убьет» Windows 7. Когда и почему перестанет работать самая популярная ОС «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
Интернет
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Ближний Восток
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение