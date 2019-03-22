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Роскомнадзор потратит десятки миллионов рублей на контроль поисковиков 

Lenta.ru + ещё 1 16 минут назад
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Роскомнадзор заказал разработку системы, которая будет контролировать поисковики, VPN-сервисы, прокси-серверы и анонимайзеры. Тендер размещен на сайте госзакупок.
Система должна будет проверять, насколько хорошо эти сервисы блокируют запрещенные в России сайты. Начальная стоимость контракта — 25 миллионов рублей. Как отметили в Роскомнадзоре, такая разработка снизит затраты на круглосуточный мониторинг поисковых систем и позволит разгрузить сотрудников. Сейчас работники ведомства по запросу проверяют вручную, есть ли запрещенный контент в выдаче поисковика.
Представитель Rocket VPN сообщил РБК, что подобная система вряд ли будет эффективной, поскольку у VPN-провайдеров нет постоянных серверов, а все время отслеживать каждый сервер невозможно.
В феврале 2019 года Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. До этого компания не соблюдала вступивший в силу в октябре 2018 года закон, обязывающий проводить фильтрацию поисковой выдачи от тех сайтов, которые находятся в российском реестре запрещенной информации. Google пришлось выплатить штраф в 500 тысяч рублей.
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Интернет , Роскомнадзор , Google , РБК
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