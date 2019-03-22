Российские ученые научат читать SMS на ощупь

Люди с ограниченными возможностями теперь могут получать текстовые и голосовые сообщения из смартфона при помощи тактильных ощущений. Такой шанс появился благодаря компактному устройству «Тактильная рука», созданному учеными Московского государственного психолого-педагогического университета вместе со специалистами компании «Группа Систематика». Об этом сообщило РИА «Новости».

Текстовая информация из смартфона преобразуется в осязаемые пользователем на руке механические воздействия. Устройство действует через специально разработанное мобильное приложение, уточнили в пресс-службе МГППУ.

Несколько вибромоторов аппарата находятся в манжете, которую надевают на предплечье выше кисти руки. На короткое время они включаются в определенной последовательности, передавая таким образом данные. Сигнал кодируется на основе представления символов Брайля. Одноименный рельефно-точечный тактильный шрифт создан для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми.

Лишенный зрения человек при помощи «Тактильной руки» сможет оперативно получать SMS и электронные письма, а также использовать мобильные приложения для передвижения по городу. Разработчики устройства отмечают, что так люди будут вести более активный образ жизни.

По словам специалистов, благодаря передаче информации тактильным способом нет нагрузки на слух, который бывает перегружен. Кроме того, это позволит получать сообщения даже в шумных помещениях и на улице.

Устройство ждут испытания в фокус-группах, которые проведут вместе с несколькими благотворительными фондами. На следующем этапе «Тактильную руку» и мобильное приложение доработают по результатам тестов и дополнят ее функциями ввода информации. Так пользователи смогут отвечать на приходящие сообщения, отправлять SMS и набирать «тревожный» номер при непредвиденных обстоятельствах.

Планируется, что мобильное приложение создадут и для устройств на iOS.