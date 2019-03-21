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Суверенный рунет «убьет» интернет вещей 

News.ru 1 час назад
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Операторы связи считают, что законопроект о «суверенном рунете» может замедлить развитие в России интернета вещей: систем «умного города», транспортной и промышленной отрасли, чувствительных к задержкам передачи данных.
Реализация требований законопроекта о «суверенном рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля, в текущем виде угрожает развитию в России интернета вещей, — цитирует «Коммерсант» текст письма Ассоциации участников рынка интернета вещей, адресованного вице-премьеру Максиму Акимову и сенатору Людмиле Боковой.
По мнению специалистов ассоциации, законопроект ограничивает доступ к запрещённым ресурсам за счёт контроля содержимого трафика, а это может повлечь технические сбои и деградацию качества услуг.
Как писал News.ru, сторонники свободного Интернета 10 марта вышли на улицы Москвы. Акция собрала тех, кто протестует против последних законов российских властей, направленных на ограничение свободы слова в Сети. В феврале Госдума одобрила законопроект об автономной работе Интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить «внешний Интернет» и фильтровать как внутренний, так и внешний трафик. Это позволит сократить до минимума объём передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи Интернета.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Максим Акимов , Госдума
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