Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры

Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".

Новая функция доступна в веб-версии соцсети и в мобильном приложении VK для Android. При создании нужно добавить желаемое изображение в качестве фона, потом выбрать цвет надписи, ввести текст и опубликовать пост.

Имя автора фона будет отображаться при работе с фоном. Чтобы автором значилась группа или публичная страница, нужно выложить постер с ним от имени сообщества.

В феврале соцсеть столкнулась с массовым взломом. Неизвестные отправляли в личные сообщения ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах пользователя публиковался один и тот же пост о рекламе в сообщениях.

Взлом спровоцировала группа хакеров. В одном из сообществ программистов говорилось, что администрация "ВКонтакте" не заплатила разработчикам за поиск и устранение уязвимостей в программном коде. Компания обвинения отрицает.