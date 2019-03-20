Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Новая функция доступна в веб-версии соцсети и в мобильном приложении VK для Android. При создании нужно добавить желаемое изображение в качестве фона, потом выбрать цвет надписи, ввести текст и опубликовать пост.
Имя автора фона будет отображаться при работе с фоном. Чтобы автором значилась группа или публичная страница, нужно выложить постер с ним от имени сообщества.
В феврале соцсеть столкнулась с массовым взломом. Неизвестные отправляли в личные сообщения ссылку, при переходе на которую во всех профилях и сообществах пользователя публиковался один и тот же пост о рекламе в сообщениях.
Взлом спровоцировала группа хакеров. В одном из сообществ программистов говорилось, что администрация "ВКонтакте" не заплатила разработчикам за поиск и устранение уязвимостей в программном коде. Компания обвинения отрицает.
Москва24: последние новости
Facebook ответил про массовый сбой Более 200 приложений Google Play заражены вредоносным ПО Американские власти заподозрили Facebook в продаже данных
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Видео
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Президент Грузии отказалась разговаривать на русском
Кавказ В мире
«Мне прилечь с Началовой?»: Борисова дважды вызвала неотложку
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение