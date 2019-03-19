«Будущее игр»: Google анонсировала стриминговый сервис Stadia

Google в рамках презентации на GDC 2019 представила стриминговый сервис Stadia. Генеральный директор компании Сундар Пичаи назвал разработку «игровой платформой для всех».

Пользователи смогут запускать игры с любого устройства, поддерживающих браузер Google Chrome: смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры и прочее. Причём, сделать это станет возможно, например, на YouTube после просмотра трейлера: игрок выбирает пункт «Сыграть на Stadia», и через несколько секунд ему открывается полный доступ без надоедливых загрузок. Сами игры будут идти в разрешении 4K при частоте 60 кадров в секунду с поддержкой HDR (High Dynamic Range), однако Google уже установила себе планку на будущее — 120 кадров в секунду и 8K.

Google Stadia controller #GoogleGDC19 pic.twitter.com/yFXtBap526— Nibel (@Nibellion) ١٩ مارس ٢٠١٩ Сервис поддерживает мыши, клавиатуру и геймпады, но специально для Stadia разработчики подготовили особый контроллер. Он выйдет в трёх цветах, будет подключаться к устройствам посредством Wi-Fi для макисмального уменьшения задержки и сможет определять, с какого именно экрана запускается игра.

Поделись с другом… игрой

Выделенная мощность на одного игрока в Stadia, как отмечает Google, превышает суммарную мощность Xbox One X и PS4 Pro: 10,7 терафлопса против 6 и 4,2 терафлопса соответственно. Одной из горячих игровых новинок Stadia станет шутер Doom Eternal, сиквел боевика 2016 года. Игроки смогут начать битву с адскими монстрами в 4K при 60 кадрах в секундку с поддержкой HDR.

DOOM Eternal on Stadia, 4K with HDR and 60 FPS #GoogleGDC19 pic.twitter.com/VFXD4tBMPZ— Nibel (@Nibellion) ١٩ مارس ٢٠١٩

Stadia также будет поддерживать кроссплатформенную игру. Это коснётся как взаимодействия с владельцами других платформ (Google предупредила, что никаких читеров и хакеров в сервисе не будет), так и сохранения игрового прогресса на различных устройствах. Более того, Stadia предложит необычный способ сохранения прохождения. Так, юзер сможет создать ссылку и передать её другу, который, открыв её, продолжит играть с того момента, на котором остановился первый игрок.

В течение 2018 года на YouTube было просмотрено более 50 миллиардов часов игрового контента, и поэтому он будет одной из неотъемлемых частей Stadia. Google планирует использовать видеохостинг, чтобы привлечь геймеров к новому сервису. Конечно же, не без помощи стримеров. Функция Crowd Play позволить зрителям присоединиться к игре кумира (если он даст своё разрешение).

Вместе с презентацией Stadia компания в лице вице-президента Джейд Рэймонд подготовила другой анонс — Google основала собственную студию Stadia Games And Entertainment, которая займётся разработкой и изданием эксклюзивов.

Запуск стримингового сервиса Stadia намечен на 2019 год. Он будет доступен жителям 36 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Италию и Германию. Россию на старте Stadia обойдёт стороной.