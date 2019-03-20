Восемь лет провалов в Tinder толкнули девушку на заморозку яйцеклеток

Блогер Эмили Хартридж (Emily Hartridge) рассказала, что многолетние разочарования от знакомств в сети привели к тому, что она заморозила свои яйцеклетки. Как сообщает таблоид The Sun, так женщина хотела взять под контроль свое будущее материнство.

34-летняя женщина призналась, что обратилась к онлайн-знакомствам после того, как закончились ее последние серьезные отношения. Она пыталась наладить личную жизнь с 2011 года, однако лишь «потратила восемь лет на то, чтобы быть обманутой безнадежными мужчинами».

Блогер уточнила, что в первые годы не волновалась из-за уходящего времени. Однако позднее она решила, что ей следует заморозить свои яйцеклетки, — на тот случай, если она не встретит подходящего парня:

«Я не могла игнорировать мысль о том, что этого может не произойти», — призналась Хартридж.

Девушка рассказала о своем решении матери, и та предложила оплатить дорогостоящую процедуру. В клинике Хартридж узнала, что у нее крайне низкая фертильность, — ее шансы на естественную беременность были очень малы.

Лечение и сохранение яйцеклеток обошлись семье Хартридж в 15 тысяч фунтов (почти 1,3 миллиона рублей). За две недели до первой процедуры блогер познакомилась с 27-летним парнем по имени Джейк. Он поддержал ее и даже сопровождал в клинику.

Несмотря на то, что у девушки появился бойфренд, она не жалеет о сделанном выборе. Хартридж надеется, что хранящиеся в заморозке яйцеклетки спасут ее в том случае, если она расстанется с парнем или если она не сможет забеременеть из-за проблем с фертильностью.