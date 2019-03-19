«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

Компания считает, что Apple использует свое положение, чтобы продвигать собственные продукты в iOS в ущерб сторонним решениям.

В компании отметили, что до этого в течение трех лет существования приложения Apple не предъявляла к разработчикам никаких требований. По мнению «Лаборатории Касперского», причина претензий связана с запуском Apple собственной функции Screen Time — сходного приложения для родительского контроля.

В ФАС получили жалобу, в настоящее время она изучается.