«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС 

«Лаборатория Касперского» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу на корпорацию Apple, ранее потребовавшую исключить из приложения Kaspersky Safe Kids для iOS функции контроля приложений и блокировки браузера Safari для соответствия правилам AppStore. Об этом сообщает ТАСС.
Компания считает, что Apple использует свое положение, чтобы продвигать собственные продукты в iOS в ущерб сторонним решениям.
В компании отметили, что до этого в течение трех лет существования приложения Apple не предъявляла к разработчикам никаких требований. По мнению «Лаборатории Касперского», причина претензий связана с запуском Apple собственной функции Screen Time — сходного приложения для родительского контроля.
В ФАС получили жалобу, в настоящее время она изучается.