Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google позволит продавать игры разработчикам через YouTube 

Популярная механика + ещё 26 5 часов назад
Фото: ТАСС
Компания Google представила облачный игровой стриминговый сервис Stadia на конференции Game Developers Conference (GDC) в Сан-Франциско, передает Engadget; сервис получил название Stadia. Кроме того, поисковый гигант показал геймпад, разработанный специально для сервиса, — Stadia Controller.
С помощью сервиса можно будет стримить видеоигры из «облака» и играть на смартфоне, планшете, компьютере или телевизоре. Stadia, как сообщается, сможет стримить игры в разрешении 4K с кадровой частотой 60 кадров в секунду; позже, согласно Google, сервис будет поддерживать разрешение до 8K и кадровую частоту 120 кадров в секунду.
Отмечается, что Stadia позволит разработчикам продавать игры новыми способами, в том числе напрямую через YouTube и Twitch. Например, после трейлера к новой игре может появиться кнопка Play, нажав которую, игрок быстро загрузит игру в свой браузер Chrome и сможет начать играть.
Google запустит Stadia уже в этом году. При этом точная дата запуска пока не раскрывается; компания также не сообщает, сколько игр будет поддерживать сервис вначале.
Популярная механика: последние новости
“Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple В России сделали первый в мире iPhone с турбийоном Apple Siri признали худшим голосовым ассистентом. Bixby ушел недалеко
Комментарии
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Google , Сан-Франциско
Читайте также
Видео
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Политика
Переполох в Якутии: Начались задержания после изнасилования россиянки
Происшествия
Новый президент Казахстана вступил в должность
В мире
Баржа протаранила причал
Происшествия
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
В мире Украина
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Политика
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева получила пост после отставки отца
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение