Google позволит продавать игры разработчикам через YouTube

Компания Google представила облачный игровой стриминговый сервис Stadia на конференции Game Developers Conference (GDC) в Сан-Франциско , передает Engadget; сервис получил название Stadia. Кроме того, поисковый гигант показал геймпад, разработанный специально для сервиса, — Stadia Controller.

С помощью сервиса можно будет стримить видеоигры из «облака» и играть на смартфоне, планшете, компьютере или телевизоре. Stadia, как сообщается, сможет стримить игры в разрешении 4K с кадровой частотой 60 кадров в секунду; позже, согласно Google, сервис будет поддерживать разрешение до 8K и кадровую частоту 120 кадров в секунду.

Отмечается, что Stadia позволит разработчикам продавать игры новыми способами, в том числе напрямую через YouTube и Twitch. Например, после трейлера к новой игре может появиться кнопка Play, нажав которую, игрок быстро загрузит игру в свой браузер Chrome и сможет начать играть.

Google запустит Stadia уже в этом году. При этом точная дата запуска пока не раскрывается; компания также не сообщает, сколько игр будет поддерживать сервис вначале.