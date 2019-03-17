Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google ответил на обвинения Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американская корпорация Google отвергла обвинения президента США Дональда Трампа в том, что она якобы сотрудничает с китайской армией.
«Мы не работаем с китайской армией. Мы работаем с правительством США, в том числе с министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, набор персонала и здравоохранение», — передает ТАСС слова представителя Google.
Ранее Трамп обвинил Google в помощи китайским военным, а также в содействии кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
По всему миру произошли сбои в работе Facebook и Instagram Один из разработчиков интернета предсказал «глобальное открытие» россиян Разбрасывание блинов в толпу сняли на видео в Нижнем Новгороде
Интернет , В мире , Латинская Америка , Наука и техника , Политика , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Министерство обороны , Демократическая партия США , Google , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео
Происшествия
Развертывание С-400 под Калининградом показали на видео
Армия Оружие
У крымчан нет ностальгии по украинскому прошлому
Общество
Названы дата и место похорон Началовой
Общество
ЕС выступил с заявлением по Крыму
В мире Европа
Очевидцы сообщили о стрельбе в West Bank в Израиле
Происшествия Ближний Восток
Зеленский сдулся? В США поставили на Порошенко
В мире Социология
Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»
В мире Политика
В Пакистане поезд сошел с рельсов из-за взрыва бомбы
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение