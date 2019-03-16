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«Яндекс» запустит собственную социальную сеть 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании. Об этом изданию TJournal сообщили в пресс-службе.
Соцсеть будет подбирать друзей и сообщества по интересам с помощью машинного обучения и нейронных сетей. Помимо информации из профиля «Аура» будет использовать данные, которые уже доступны «Яндексу». Пользователи смогут выбирать аудиторию для своих постов с учетом возраста, пола или геолокации.
В «Ауре» есть модераторы. Они следят за тем, чтобы пользователи не использовали чужие фотографии, а в постах не было нецензурной лексики, шокирующих фотографий и другого контента, нарушающего правила соцсети.
«Яндекс. Аура» находится на стадии бета-тестирования. Компания не назвала точных сроков запуска сервиса. Сейчас стать его пользователем можно только по приглашению участников тестирования.
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