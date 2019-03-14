Instagram сообщил о восстановлении работы после глобального сбоя

Facebook, WhatsApp и Instagram сообщили о возобновлении работы после глобального сбоя, который продолжался около 10 часов. Как утверждает руководство компаний, перебои не связаны с кибератаками и истинную причину отключения пока еще предстоит выяснить.

Крупнейший сбой в истории

Большинство пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp снова получили доступ к своим аккаунтам после сбоя, захватившего многие страны мира. Сообщается, что социальные сети и мессенджер были недоступны для работы на протяжении 8 и более часов.

По данным портала DownDetector, на момент написания заметки проблема с доступом еще сохраняется у некоторых юзеров, но уже не имеет глобального характера.

«Мы вернулись», — говорится в официальном сообщении команды Instagram.

Сбои в работе популярных сервисов, принадлежащих компании Facebook, начались по всему миру в среду 13 марта около 19:00 по московскому времени. Известно, что 35% пользователей не могли зайти на сайт Facebook, еще примерно треть пользователей столкнулась с обновлением ленты новостей. Остальные 30% испытали трудности во время авторизации на сайте.

Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии. Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России

Перебои в работе Instagram были зафиксированы примерно в 18:00 по московскому времени. Почти половина всех жалоб была связана с работой ленты новостей, треть пользователей испытала проблемы при авторизации и еще 18% вообще не смогли зайти на сайт.

Мессенджер WhatsApp не позволял пользователям отправлять сообщения, фото и любые другие файлы.

После того, как проблема приобрела массовый характер, администрация Facebook выпустила заявление, в котором заявила, что уже занимается устранением перебоев в работе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее, но мы можем подтвердить, что сбой не связан с DDoS-атакой», — говорится в сообщении компании.

Представители Instagram в твиттере также опровергли DDoS-атаку.

Инженер компании Netscout Роланд Доббинс, занимающийся проблемами производительности интернет-сетей, предположил в интервью USA Today , что отключение Facebook, Instagram и WhatsApp произошло из-за случайной «пробки» в трафике, связанной с работой одного европейского провайдера.

«Хотя такое событие не являются злонамеренным по своему характеру, оно может нанести существенный вред в глобальной перспективе», — заявил Доббинс.

Такие затяжные перебои в работе явно не обрадовали рекламодателей, которые платят огромные деньги за рекламу на платформах Facebook.

Активы Марка Цукерберга являются крайне привлекательными для маркетологов, так как обладают огромной аудиторией — основная социальная сеть насчитывает 2,3 млрд человек, Instagram — свыше 1 млрд человек.

All of us now that Instagram and Facebook are down. 🤓#FacebookDown pic.twitter.com/9ON8GRmkzF— Hussnain Ahmed Butt (@iamhbutt) ١٤ مارس ٢٠١٩ Как обычно бывает в подобных ситуациях, расстроенные пользователи «упавших» платформ отправились в Twitter: хэштеги #FacebookDown и #InstagramDown [#FacebookУпал и #InstagramУпал] оставались в трендах дня весь вечер среды. Юзеры делились мемами касательно перебоев в работе, выдвигали версии произошедшего, а также давали друг другу советы, как выжить без социальных сетей.

Известно, что накануне перебоев в работе Facebook, о проблемах также сообщила компания Google — были зафиксированы сбои в работе поисковой системы Google, хранилища файлов Google Drive и электронной почты Gmail. При этом проблема также носила массовый характер — жалобы поступали из стран Европы, США, Японии, Китая, Малайзии, Индонезии, Индии и других стран мира.

«Расчленение» началось

На текущей неделе кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен выступила с необычным предложением «расчленить» Facebook и другие крупнейшие IT-компании Кремниевой долины. По мнению политика, в своей текущей форме в руках этих брендов находится слишком много власти.

«Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовали. Теперь они входят в список самых богатых и узнаваемых компаний мира. Это хорошая история, которая также служит напоминанием того, почему правительство должно ломать монополии и продвигать свободную конкуренцию», — пишет политик.

Уоррен добавила, что в случае ее избрания администрация займется преобразованием технологического сектора экономики США, что будет включать в себя «расчленение» Amazon, Facebook и Google.